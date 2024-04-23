Мигрант, который на машине преследовал девушек в Челябинске, извинился

Мигрант, который на машине преследовал девушек в Челябинске, извинился

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Полиция задержала мужчину, который в Челябинске на автомобиле преследовал двух девушек. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД на странице во «ВКонтакте».

24-летний мужчина на автомобиле ехал за двумя девушками на велосипедах. После этого между мужчиной и девушками возник словесный конфликт, молодой человек заявил, что ему не понравился внешний вид велосипедистки. Видео конфликта появилось в соцсетях.

Местный портал 74.ru сообщил, что нападению подверглась чемпионка ММА Ирина Алексеева и ее подруга.

Проверку по факту нападения начали в полиции и региональном управлении Следственного комитета. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе проведения проверки.

По данным правоохранителей, нападавший приехал в Челябинскую область из Таджикистана в марте 2024 года на заработки. На территории страны он находится легально. Автомобиль, на котором он преследовал женщин, принадлежит его брату.

Сотрудники угрозыска провели с мужчиной профилактическую беседу, он лично принес извинения девушкам и жителями Челябинска за «недостойное поведение» и заявил, что «больше такого не повторится».

Летом 2023 года жительница Нахабино в Подмосковье написала заявление в полицию после нападения мужчины. Молодой человек ударил ее по лицу во время утренней пробежки. Его возмутил внешний вид девушки.

Молодого человека задержали, против него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 282 Уголовного кодекса — возбуждение ненависти либо вражды.