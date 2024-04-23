Суд решил выдворить преследовавшего девушек в Челябинске мигранта

Video

Мигранта, который оскорблял и преследовал двух девушек на велосипедах в Челябинске, выдворят за пределы России. Об этом сообщило управление МВД по Челябинской области.

В полиции сообщили, что Тракторозаводский районный суд города признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 18.8 КоАП (нарушение иностранным гражданином правил въезда в Россию). Суд назначил ему штраф и решил выдворить за пределы России.

Конфликт произошел между мужчиной на автомобиле, 24-летним гражданином Таджикистана, и двумя девушками. На кадрах, которые появились в Сети, видно, что он ехал за велосипедистками по внутридомовой территории около жилого дома. Потом мужчина подрезал одну из девушек.

Далее между ними возникла перепалка. Девушка требовала извинений, указав, что водитель «чуть не снес ее». Оказавшийся рядом молодой человек тоже призвал водителя извиниться перед девушками. Водитель автомобиля возмущался внешним видом одной из девушек и сказал, что «у нас такого нет». Он не смог объяснить, что именно его не устраивает во внешнем виде. Девушки в ответ говорили, что они одеты подходяще и «у нас» «это нормально». Пострадавшая девушка оказалась чемпионкой ММА Ириной Алексеевой.

Позднее мужчину задержали полицейские и он извинился за свое поведение.