Украинская фигуристка опровергла свои слова про дочь Тутберидзе

Мария Голубцова заявила, что ее мнение о переходе дуэта Диана Дэвис/Глеб Смолкин в академию Монреаля исказили украинские СМИ. «Так грустно жить в мире, полном лжи и жестокости», — сказала фигуристка

Мария Голубцова и Кирилл Белобров (Фото: Minas Panagiotakis / Getty Images)

Украинская фигуристка Мария Голубцова заявила в своем Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России), что ее мнение о переходе дуэта Диана Дэвис/Глеб Смолкин в академию Монреаля (I.AM) исказили в СМИ.

Голубцова, выступающая в танцах на льду в дуэте с Кириллом Белобровом, отметила, что о них вспоминают только тогда, когда происходит какая-то драма, а не когда им нужна помощь.

«Мы устали, мы на грани, мы устали бороться со всеми препятствиями на нашем пути. Последней каплей было интервью, мнение в котором было не нашим, а мнением людей, которые его отредактировали. Так грустно жить в мире, полном лжи и жестокости», — написала Голубцова.

О переходе в I.AM Дэвис и Смолкина, которые сейчас выступают за Грузию, стало известно в начале апреля. Там также тренируются Голубцова и Белобров.

В «Суспільне Спорт» появилась статья, где говорилось, что Голубцова призналась, что оба относятся к такому пополнению в команде «отрицательно». Белобров якобы отметил, что появление в I.AM Монреля Дэвис и Смолкина «удивило» некоторых его коллег в академии, а самих украинцев такое «соседство» смущает.

Дэвис — дочь ведущего российского тренера Этери Тутберидзе, Смолкин — сын актера Бориса Смолкина. Спортивное гражданство с российского на грузинское они сменили в июне 2023 года.