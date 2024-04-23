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На Украине возмутились переходом дочери Тутберидзе в академию Монреаля

В украинской федерации возмутились переходом Дианы Дэвис в академию Монреаля
В Канаде Диана Дэвис и Глеб Смолкин будут заниматься в одной академии с украинцами Марией Голубцовой и Кириллом Белобровым
Диана Дэвис и Глеб Смолкин
Диана Дэвис и Глеб Смолкин (Фото: Minas Panagiotakis / Getty Images)

Президент Украинской федерации фигурного катания (УФФК) Даниль Амирханов высказал недовольство тем, что выступающая за Грузию пара Диана Дэвис/Глеб Смолкин перешла в академию Монреаля (I.AM), где также тренируются украинцы Мария Голубцова и Кирилл Белобров.

О переходе Дэвис и Смолкина стало известно в начале апреля. Тренер академии Роман Агенауэр заявил «Матч ТВ», что фигуристы хотели перейти еще два года назад, но тогда было неподходящее время, а «сейчас все идет на улучшение».

«Не знаю, какое улучшение ситуации он подразумевает. Может, ему лучше стало. Нам — нет. Стало гораздо труднее. Для нас недопустимо такое заявление», — сказал Амирханов «Суспільне Спорт».

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Диана Дэвис и Этери Тутберидзе

Амирханов добавил, что будет разговаривать с украинскими спортсменами, чтобы те «ограничили любое общение с представителями России», даже если они выступают за Грузию. «Мы не поддерживаем никаких отношений с бывшими российскими спортсменами, независимо от того, за какую команду они выступают. С руководством [академии] мы пока не общались, но обязательно проинформируем их о нашей позиции», — отметил Амирханов.

Голубцова призналась, что оба относятся к такому пополнению в команде «отрицательно». Белобров отметил, что появление в I.AM Монреля Дэвис и Смолкина «удивило» некоторых его коллег в академии, а самих украинцев такое «соседство» смущает. Это решение, по его словам, с ними никоим образом не согласовывали и не обсуждали.

Дэвис и Смолкин, выступающие в танцах на льду, перешли в сборную Грузии в июне 2023 года. Дуэт в сезоне 2021/22 занял второе место на чемпионате России, седьмое — на чемпионате Европы и 14-е — на Олимпиаде. На чемпионате Европы 2024 года в Литве, который проходил в январе, Дэвис и Смолкин заняли восьмое место.

Дэвис — дочь ведущего российского тренера Этери Тутберидзе, Смолкин — сын актера Бориса Смолкина.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
фигурное катание Глеб Смолкин Диана Дэвис Украина Этери Тутберидзе
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