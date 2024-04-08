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Дочь Тутберидзе перейдет в сильнейшую академию фигурного катания в мире

Дочь Тутберидзе перейдет в академию фигурного катания в Канаде
Диана Дэвис и Глеб Смолкин с прошлого года выступают за сборную Грузии
Диана Дэвис и Этери Тутберидзе
Диана Дэвис и Этери Тутберидзе (Фото: Dmitry Golubovich / Global look press)

Фигуристы Диана Дэвис, являющаяся дочерью тренера Этери Тутберидзе, и Глеб Смолкин будут тренироваться в Академии Монреаля, сообщается на странице ведущего подкаста Дэйва Лиза The Skating Lesson в соцсети Х. Портал Sports.ru уточняет, что Тутберидзе и Смолкин были приняты в состав несколько дней назад.

Других подробностей в сообщении не было. «РБК Спорт» обратился за комментариями к Тутберидзе.

Дэвис и Смолкин после смены спортивного гражданства с российского на грузинское в прошлом году выиграли два этапа серии «Челленджер» в Будапеште и Астане. Перед уходом из сборной России фигуристы были вторыми на чемпионате России в декабре 2021 года, седьмыми на чемпионате Европы и 14-ми на Олимпиаде в Пекине.

Тутберидзе является тренером ведущих российских фигуристок, в том числе Аделии Петросян, Камилы Валиевой и Анны Щербаковой.

Академия Монреаля является сильнейшей в мире, где тренируются спортивные танцевальные пары. Одними из ярких представителей этого места является пара Габриелла Пападакис / Гийом Сизерон, являющиеся олимпийскими чемпионами туринира в Токио. Дуэты тренеров академии Мари-Франс Дюбрей, Патриса Лозона и Романа Агенауэра заняли всю турнирную таблицу от призовой тройки до десятого места на недавнем чемпионате мира.

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Этери Тутберидзе Глеб Смолкин Диана Дэвис фигурное катание
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