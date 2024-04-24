Bild узнал о переговорах «Баварии» с экс-менеджером «Локомотива»

В минувшие выходные представители «Баварии» встретились с 65-летним Ральфом Рангником, возглавляющим сборную Австрии. О назначении Рангника может быть объявлено на следующей неделе

Ральф Рангник (Фото: Christian Hofer / Getty Images)

Ральф Рангник может стать новым главным тренером «Баварии». Об этом сообщает Bild.

Отмечается, что с 65-летним Рангником уже были проведены переговоры и контракт может быть подписан на этой неделе, если все пойдет по плану.

Рангник с апреля 2022 года возглавляет сборную Австрии, которую вывел на Евро-2024. Его соглашение действует до 2026 года.

В феврале было объявлено, что Томас Тухель покинет «Баварию» по окончании сезона. Называвшиеся среди его возможных сменщиков Хаби Алонсо («Байер»), Унаи Эмери («Астон Вилла») и Юлиан Нагельсман (сборная Германии) уже объявили, что останутся на своих текущих местах работы.

Рангник в июле 2021 года был назначен руководителем по спорту и развитию «Локомотива», а уже в ноябре ушел из московского клуба, став временным главным тренером «Манчестер Юнайтед». После ухода из МЮ он возглавил сборную Австрии.

Рангник в качестве тренера также работал со «Штутгартом», «Ганновером», «Шальке», «Хоффенхаймом» и «Лейпцигом», является обладателем Кубка Германии (2011) и Суперкубка Германии (2011) с «Шальке».