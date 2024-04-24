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Дело Квинси Промеса ,  
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Эксклюзив

Нидерланды пояснили процедуру взаимодействия с ОАЭ по экстрадиции Промеса

Нидерланды объяснили процедуру взаимодействия с ОАЭ по экстрадиции Промеса
Сюжет
Дело Квинси Промеса
RTL накануне сообщил, что суд по делу об экстрадиции футболиста «Спартака» начнется в Дубае 2 мая. В прокуратуре Амстердама эту информацию не подтвердили
Квинси Промес
Квинси Промес (Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press)

Пресс‑секретарь прокуратуры Амстердама Франклин Ваттимена не стал отвечать на вопрос о первом заседании по экстрадиции из ОАЭ футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса.

Накануне нидерландский телеканал RTL сообщил, что первое заседание по делу об экстрадиции Промеса состоится 2 мая.

«Для ответа на ваш вопрос я должен направить вас к властям ОАЭ. Законодательство ОАЭ определяет дальнейшую процедуру экстрадиции. Как только Нидерланды получат уведомление о том, что ОАЭ согласны на запрос об экстрадиции, будут приняты меры для фактической передачи запрошенного лица», — сказал Ваттимена РБК.

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Спорт
Квинси Промес

Футболист «Спартака» находится под стражей в ОАЭ с 13 марта. После окончания сборов в конце февраля Промес не смог вылететь в Россию с «красно-белыми». Сейчас он содержится в тюрьме в городе Аль-Авир.

В июне 2023 года суд в Нидерландах приговорил Промеса к полутора годам заключения за нападение с ножом на кузена, а в феврале 2024-го — к шести годам тюрьмы за контрабанду кокаина. На судах его не было. Промес находится в международном розыске, на оба приговора поданы апелляции.

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Футбол Нидерланды ОАЭ экстрадиция Квинси Промес ФК Спартак Москва
Промес Квинси фото

Промес Квинси

футболист
4 июня 1992 года
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