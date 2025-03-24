Гольфист Тайгер Вудс сообщил о романе с бывшей невесткой Трампа

Тайгер Вудс опубликовал совместные фотографии с 47-летней Ванессой Трамп и написал, что его жизнь становится лучше, когда она рядом

Тайгер Вудс и Ванесса Трамп (Фото: Страница Тайгера Вудса в X)

Американский гольфист Тайгер Вудс сообщил в соцсети X, что встречается с Ванессой Трамп, бывшей женой Дональда Трампа-младшего.

«Любовь витает в воздухе, и жизнь становится лучше, когда ты рядом со мной» — написал 49-летний Вудс в комментарии к фотографиям с Ванессой Трамп и попросил о приватности.

Старший сын Ванессы Кай ходит в ту же школу, что и дети Вудса, отмечает The Guardian.

Вудс является 15-кратным победителем мейджоров (второе место в истории вслед за Джеком Никлаусом с 18 победами). В прошлогоднем рейтинге Forbes его состояние оценивалось в $1,3 млрд. В марте он получил травму ахиллова сухожилия и перенес операцию.

Ванесса была замужем за Дональдом Трампом-младшим в 2005-2018 годах, у них пятеро детей. В 1998-2001 годах у нее был роман с принцем Халидом ибн Бандаром Аль Саудом, сыном посла Саудовской Аравии в США, отмечает Daily Mail.