Гольфист Тайгер Вудс сообщил о романе с бывшей невесткой Трампа
Американский гольфист Тайгер Вудс сообщил в соцсети X, что встречается с Ванессой Трамп, бывшей женой Дональда Трампа-младшего.
«Любовь витает в воздухе, и жизнь становится лучше, когда ты рядом со мной» — написал 49-летний Вудс в комментарии к фотографиям с Ванессой Трамп и попросил о приватности.
Старший сын Ванессы Кай ходит в ту же школу, что и дети Вудса, отмечает The Guardian.
Вудс является 15-кратным победителем мейджоров (второе место в истории вслед за Джеком Никлаусом с 18 победами). В прошлогоднем рейтинге Forbes его состояние оценивалось в $1,3 млрд. В марте он получил травму ахиллова сухожилия и перенес операцию.
Ванесса была замужем за Дональдом Трампом-младшим в 2005-2018 годах, у них пятеро детей. В 1998-2001 годах у нее был роман с принцем Халидом ибн Бандаром Аль Саудом, сыном посла Саудовской Аравии в США, отмечает Daily Mail.
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