Тайгер Вудс перенес операцию на разорванном ахилловом сухожилии

Легендарный гольфист получил эту травму на тренировке

Тайгер Вудс (Фото: Douglas P. DeFelice / Getty Images)

Легендарный гольфист Тайгер Вудс сообщил в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России), что перенес операцию на ахилловом сухожилии.

Это травму Вудс получил на тренировке дома.

«Мне провели малоинвазивную операцию по восстановлению разорванного ахиллова сухожилия. Сейчас я вернулся домой и планирую сосредоточиться на восстановлении и реабилитации», — написал 49-летний Вудс.

В нынешнем сезоне Вудс пока не сыграл ни одного турнира в PGA-туре. В сентябре прошлого года он перенес операцию на спине из-за проблем с нервом.

Вудс является 15-кратным победителем мейджоров (второе место в истории вслед за Джеком Никлаусом с 18 победами). В прошлогоднем рейтинге Forbes его состояние оценивалось в $1,3 млрд.