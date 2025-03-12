Тайгер Вудс перенес операцию на разорванном ахилловом сухожилии
Легендарный гольфист Тайгер Вудс сообщил в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России), что перенес операцию на ахилловом сухожилии.
Это травму Вудс получил на тренировке дома.
«Мне провели малоинвазивную операцию по восстановлению разорванного ахиллова сухожилия. Сейчас я вернулся домой и планирую сосредоточиться на восстановлении и реабилитации», — написал 49-летний Вудс.
В нынешнем сезоне Вудс пока не сыграл ни одного турнира в PGA-туре. В сентябре прошлого года он перенес операцию на спине из-за проблем с нервом.
Вудс является 15-кратным победителем мейджоров (второе место в истории вслед за Джеком Никлаусом с 18 победами). В прошлогоднем рейтинге Forbes его состояние оценивалось в $1,3 млрд.
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