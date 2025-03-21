Вратарь ПСЖ и сборной России Сафонов женился во второй раз
Голкипер «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвей Сафонов женился на своей девушке Марине Кондратюк. Об этом Кондратюк сообщила в своем телеграм-канале.
«Да, мы женаты. Да, по обоюдному согласию. Нет, я не делала приворот. Нет, я не беременна», — написала Кондратюк, выложив видео, на котором они с Сафоновым хвастаются кольцами.
Ранее 21 марта телеграм-канал Baza сообщил, что пара расписалась несколько недель назад в консульстве России в Париже.
Ранее Сафонов был женат на Анастасии Казачек. Они начали встречаться в школьные годы. О разводе пары стало известно в октябре 2021-го. У них есть дочь Майя (родилась летом того же года).
Сафонов перешел в ПСЖ из «Краснодара» летом 2024 года за €20 млн. За французский клуб он провел 12 матчей, шесть раз сыграв «на ноль».
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