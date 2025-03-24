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Мирра Андреева пожаловалась на хейт в соцсетях после проигрыша в Майами

Мирра Андреева показала оскорбления в соцсетях после проигрыша в Майами
После проигрыша Андреевой написали в комментариях, что она «худший» и «самый безмозглый» игрок и пожелали тяжело заболеть. «Вот что получаешь, когда проигрываешь один матч», — заявила Андреева. Позднее она удалила пост
Мирра Андреева
Мирра Андреева (Фото: Rich Storry / Getty Images)

Первая ракетка России Мирра Андреева опубликовала в Instagram (владелец сети Meta признана в России экстремистской и запрещена) скриншот с оскорбительными комментариями в свой адрес после поражения от американки Аманды Анисимовой на крупном турнире в Майами (США).

Менее чем за минуту россиянку в комментариях назвали «самым безмозглым игроком», «одним из худших игроков в истории», пожелали «ехать домой» и заболеть «самым худшим раком».

«Вот что получаешь, когда проигрываешь один матч», — подписала скриншот 17-летняя Андреева. Позднее она удалила публикацию.

Мирра Андреева прервала победную серию из 13 матчей
Спорт
Мирра Андреева

В конце февраля Андреева рассказала AFP, что в 14 лет в одном из комментариев ей угрожали «отрезать руки» после поражения.

Тогда агентство отметило, что теннисисты почти ежедневно сталкиваются с оскорблениями в интернете от любителей ставок на спорт и пока никто не придумал способ решить эту проблему.

Андреева в этом сезоне выиграла два турнира категории WTA-1000 — в Дубае и Индиан-Уэллсе. Она первой из теннисисток выиграла 20 матчей в этом году и до встречи с Анисимовой одержала 13 побед подряд.

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Анна Сатдинова
теннис Мирра Андреева WTA
Мирра Андреева фото

Мирра Андреева

спортсменка, теннисистка
29 апреля 2007 года
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