Мирра Андреева прервала победную серию из 13 матчей

Мирра Андреева уступила Анисимовой и прервала серию из 13 побед

В матче третьего круга на турнире в Майами Мирра Андреева проиграла представительнице США Аманде Анисимовой со счетом 7:6 (7:5), 2:6, 6:3

Мирра Андреева (Фото: Rich Storry / Getty Images)

Первая ракетка России Мирра Андреева не смогла выйти в четвертый круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Майами (США, штат Флорида).

В матче третьего круга Андреева, посеянная на турнире под 11 номером, проиграла представительнице США Аманде Анисимовой (17-й номер посева). Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 2:6, 6:3.

В четвертом круге Анисимова сыграет с британкой Эммой Радукану (без номера посева).

Поражение стало для Андреевой первым с 11 февраля, тогда она проиграла Ребекке Шрамковой из Словакии во втором круге турнира в Дохе. После этого россиянка выиграла 13 матчей подряд и два титула WTA 1000 — в Дубае и Индиан-Уэллсе.

17-летняя Андреева занимает шестое место в рейтинге WTA, она является лучшей теннисисткой России. На счету спортсменки два титула WTA в одиночном разряде. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Ролан Гаррос 2024 года. На Олимпийских играх в Париже Андреева стала серебряным призером в парном разряде вместе с Дианой Шнайдер.

Турнир в Майами завершится 30 марта, он относится к категории WTA 1000. Призовой фонд соревнований составляет более $8,9 млн. Действующей победительницей турнира является американка Даниэль Коллинз.