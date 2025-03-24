Мирра Андреева прервала победную серию из 13 матчей
Первая ракетка России Мирра Андреева не смогла выйти в четвертый круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Майами (США, штат Флорида).
В матче третьего круга Андреева, посеянная на турнире под 11 номером, проиграла представительнице США Аманде Анисимовой (17-й номер посева). Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 2:6, 6:3.
В четвертом круге Анисимова сыграет с британкой Эммой Радукану (без номера посева).
Поражение стало для Андреевой первым с 11 февраля, тогда она проиграла Ребекке Шрамковой из Словакии во втором круге турнира в Дохе. После этого россиянка выиграла 13 матчей подряд и два титула WTA 1000 — в Дубае и Индиан-Уэллсе.
17-летняя Андреева занимает шестое место в рейтинге WTA, она является лучшей теннисисткой России. На счету спортсменки два титула WTA в одиночном разряде. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Ролан Гаррос 2024 года. На Олимпийских играх в Париже Андреева стала серебряным призером в парном разряде вместе с Дианой Шнайдер.
Турнир в Майами завершится 30 марта, он относится к категории WTA 1000. Призовой фонд соревнований составляет более $8,9 млн. Действующей победительницей турнира является американка Даниэль Коллинз.
ПВО за ночь сбила 28 беспилотников над регионами России
Власти раскрыли детали создания Национальной базы генетической информации
Названа причина возгорания торгового центра в Ростове-на-Дону
Глава Минздрава назвал долю россиян с избыточным весом
Набиуллина рассказала об отношении к мемам про нее. Видео
Названа самая счастливая страна в мире
Путин обязал граждан Украины легализоваться в России до 10 сентября
Путин подписал закон о повторном получении бесплатных земельных участков
Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений
Главой МОК впервые избрали женщину
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов