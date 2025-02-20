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Мирра Андреева заявила, что ей угрожали «отрезать руки» после проигрыша

Мирра Андреева: в 14 лет мне угрожали отрезать руки из-за проигрыша
Теннисистка призналась, что ей постоянно пишут негативные комментарии после поражений, а однажды пообещали «найти и отрезать руки». AFP отмечает, что угрозы и оскорбления шлют почти всем игрокам, обычно это делают любители ставок
Мирра Андреева
Мирра Андреева (Фото: Christopher Pike / Getty Images)

Российская теннисистка Мирра Андреева заявила AFP, что регулярно получает полные ненависти сообщения после поражений на турнирах.

Как отмечает агентство, теннисисты почти ежедневно сталкиваются с оскорблениями в интернете от любителей ставок на спорт и пока никто не придумал способ решить эту проблему.

«Помню, как однажды, когда я была моложе, мне было 14 лет, я играла на одном из своих первых турниров ITF и после проигрыша получила сообщение, в котором говорилось: «Смотри по сторонам, потому что я найду тебя и отрежу тебе руки», — сказала Андреева.

По словам 17-летней теннисистки, на турнирах она чувствует себя в безопасности и ее всегда сопровождают три-четыре охранника во время раздачи автографов.

WTA закрыла турниры для зрителя, преследовавшего британку Радукану
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Эмма Радукану

На турнире WTA в Дубае, где выступает Андреева, ранее произошел инцидент с 22-летней британской теннисисткой Эммой Радукану. Британка расплакалась во время матча, когда увидела среди зрителей человека с неадекватным поведением, уже подходившего к ней накануне в одном из общественных мест. WTA запретила этому зрителю посещать турниры до «оценки угрозы».

В 2021-м Радукану преследовал бывший доставщик Amazon, которого в итоге осудили. 

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Анна Сатдинова
теннис WTA Мирра Андреева
Мирра Андреева фото

Мирра Андреева

спортсменка, теннисистка
29 апреля 2007 года
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