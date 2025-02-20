Мирра Андреева заявила, что ей угрожали «отрезать руки» после проигрыша
Российская теннисистка Мирра Андреева заявила AFP, что регулярно получает полные ненависти сообщения после поражений на турнирах.
Как отмечает агентство, теннисисты почти ежедневно сталкиваются с оскорблениями в интернете от любителей ставок на спорт и пока никто не придумал способ решить эту проблему.
«Помню, как однажды, когда я была моложе, мне было 14 лет, я играла на одном из своих первых турниров ITF и после проигрыша получила сообщение, в котором говорилось: «Смотри по сторонам, потому что я найду тебя и отрежу тебе руки», — сказала Андреева.
По словам 17-летней теннисистки, на турнирах она чувствует себя в безопасности и ее всегда сопровождают три-четыре охранника во время раздачи автографов.
На турнире WTA в Дубае, где выступает Андреева, ранее произошел инцидент с 22-летней британской теннисисткой Эммой Радукану. Британка расплакалась во время матча, когда увидела среди зрителей человека с неадекватным поведением, уже подходившего к ней накануне в одном из общественных мест. WTA запретила этому зрителю посещать турниры до «оценки угрозы».
В 2021-м Радукану преследовал бывший доставщик Amazon, которого в итоге осудили.
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