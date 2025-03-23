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Стали известны все пары первого раунда плей-офф КХЛ

КХЛ: стали известны все пары первого раунда Кубка Гагарина
Плей-офф в КХЛ начнется 26 марта. В последний день «регулярки» «Динамо» получило в соперники СКА, «Спартак» — «Северсталь», а ЦСКА — минское «Динамо». На Востоке «Трактор» сыграет с «Адмиралом», а «Салават Юлаев» — с «Сибирью»
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В КХЛ завершился регулярный чемпионат, по итогам которого определились все пары первого раунда Кубка Гагарина в Западной и Восточной конференциях.

Благодаря победам в последних матчах московский «Спартак» обеспечил себе третье место, минское «Динамо» — четвертое, а череповецкая «Северсталь» — шестое.

В Восточной конференции владивостокский «Адмирал» после крупного проигрыша нижнекамскому «Нефтехимику» остался на восьмом месте, не сумев обойти новосибирскую «Сибирь».

Пары первого раунда в Западной конференции:

«Локомотив» (1-е место) — «Торпедо» (8);

«Динамо» Москва (2) — СКА (7);

«Спартак» (3) — «Северсталь» (6);

«Динамо» Минск (4) — ЦСКА (5).

Пары первого раунда в Восточной конференции:

«Трактор» (1) — «Адмирал» (8);

«Салават Юлаев» (2) — «Сибирь» (7);

«Металлург» (3) — «Авангард» (6);

«Автомобилист» (4) — «Ак Барс» (5).

Серии пройдут до четырех побед.

Клуб Ротенберга сыграет с московским «Динамо» на старте Кубка Гагарина
Спорт
Главный тренер СКА Роман Ротенберг

Матчи серий с участием «Локомотива», московского «Динамо», «Трактора» и «Салавата Юлаева» пройдут 27, 29, 31 марта, 2, 4, 6 и 8 апреля (последние три даты — если потребуется).

Игры серий с участием «Спартака», минского «Динамо», «Металлурга» и «Автомобилиста» запланированы на 26, 28, 30 марта, 1, 3, 5 и 7 апреля (последние три даты — если потребуется).

Действующим чемпионом КХЛ является «Металлург».

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Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК Динамо Москва ХК СКА Санкт-Петербург
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