Канадец побил рекорд КХЛ по голам за сезон

Джошуа Ливо из «Салавата Юлаева» забросил 49-ю шайбу в сезоне, улучшив достижение, установленное Сергеем Мозякиным в «Металлурге» в 2017 году

Джош Ливо (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Канадский нападающий «Салавата Юлаева» Джошуа Ливо побил рекорд Сергея Мозякина по голам за один регулярный чемпионат КХЛ.

Ливо забросил 49-ю шайбу в гостевом матче с астанинским «Барысом» на 51-й минуте.

Ливо является лучшим бомбардиром и снайпером сезона в КХЛ — у него 49 голов и 30 результативных передач в 62 матчах.

Мозякин забросил 48 шайб за магнитогорский «Металлург» в сезоне 2016/17.

В январе Ливо стал рекордсменом лиги, первым оформив четыре хет-трика за один регулярный чемпионат — для этого ему понадобилось всего 26 дней.