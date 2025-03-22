Канадец побил рекорд КХЛ по голам за сезон
Канадский нападающий «Салавата Юлаева» Джошуа Ливо побил рекорд Сергея Мозякина по голам за один регулярный чемпионат КХЛ.
Ливо забросил 49-ю шайбу в гостевом матче с астанинским «Барысом» на 51-й минуте.
Ливо является лучшим бомбардиром и снайпером сезона в КХЛ — у него 49 голов и 30 результативных передач в 62 матчах.
Мозякин забросил 48 шайб за магнитогорский «Металлург» в сезоне 2016/17.
В январе Ливо стал рекордсменом лиги, первым оформив четыре хет-трика за один регулярный чемпионат — для этого ему понадобилось всего 26 дней.
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