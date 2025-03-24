Фуркад рассказал о противостоянии с завершившим карьеру Йоханнесом Бё

Фуркад заявил, что завершивший карьеру Бё мог выступать еще несколько лет

По мнению Мартена Фуркада, завершивший карьеру Йоханнес Бё Йоханнес мог бы соревноваться еще несколько лет, но норвежский биатлонист «решил последовать своему внутреннему чутью»

Фото: Мартен Фуркад (Фото: Vianney Thibaut/Agence Zoom/Getty Images)

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад рассказал NRK, что ему постоянно «приходилось выкладываться на все сто» в гонках против завершившего карьеру Йоханнеса Бё.

Норвежские биатлонисты Йоханнес Бё и Тарьей Бё 23 марта провели последнюю гонку в карьере.

«У нас с Йоханнесом были схожие качества. Мне приходилось все время выкладываться на сто процентов, чтобы победить его. Он был более агрессивен, чем я, и обладал потрясающей самоуверенностью», — рассказал Фуркад.

По мнению Фуркада, 31-летний Йоханнес Бё мог бы соревноваться еще несколько лет. «Он мог бы выступать еще несколько лет, но решил последовать своему внутреннему чутью. Я уважаю это», — отметил биатлонист.

Он добавил, что последняя гонка в карьерах Йоханнеса и Тарьей Бё стала прекрасным праздником биатлона. «Я заказал билеты в январе, когда увидел объявление по телевизору. Я хотел быть там, чтобы отдать дань своему лучшему сопернику, а также посмотреть его последнюю гонку. Это прекрасный праздник в честь братьев Бё и биатлона», — сказал Фуркад.

Норвежские биатлонисты, братья Йоханнес и Тарьей Бё, 23 марта завершили профессиональную карьеру. Их последним выступлением стал домашний этап Кубка мира 2024/25 в Хольменколлене: Йоханнес финишировал седьмым, а Тарьей занял 23-е место.

31-летний Йоханнес Бё — пятикратный олимпийский чемпион, 23-кратный чемпион мира и пятикратный обладатель Кубка мира в общем зачете. Он с 91 победой занимает второе место по количеству личных побед в карьере на высшем уровне (Кубок мира, ЧМ, Олимпиада), уступая лишь соотечественнику Уле-Эйнару Бьорндалену (95).

На счету 36-летнего Тарьея Бё три золота, два серебра и одна бронза на Олимпийских играх, 11 золотых, семь серебряных и девять бронзовых наград на чемпионатах мира. В сезоне 2010/11 Тарьей стал победителем Кубка мира в общем зачете.