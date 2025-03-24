Фуркад рассказал о противостоянии с завершившим карьеру Йоханнесом Бё
Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад рассказал NRK, что ему постоянно «приходилось выкладываться на все сто» в гонках против завершившего карьеру Йоханнеса Бё.
Норвежские биатлонисты Йоханнес Бё и Тарьей Бё 23 марта провели последнюю гонку в карьере.
«У нас с Йоханнесом были схожие качества. Мне приходилось все время выкладываться на сто процентов, чтобы победить его. Он был более агрессивен, чем я, и обладал потрясающей самоуверенностью», — рассказал Фуркад.
По мнению Фуркада, 31-летний Йоханнес Бё мог бы соревноваться еще несколько лет. «Он мог бы выступать еще несколько лет, но решил последовать своему внутреннему чутью. Я уважаю это», — отметил биатлонист.
Он добавил, что последняя гонка в карьерах Йоханнеса и Тарьей Бё стала прекрасным праздником биатлона. «Я заказал билеты в январе, когда увидел объявление по телевизору. Я хотел быть там, чтобы отдать дань своему лучшему сопернику, а также посмотреть его последнюю гонку. Это прекрасный праздник в честь братьев Бё и биатлона», — сказал Фуркад.
Норвежские биатлонисты, братья Йоханнес и Тарьей Бё, 23 марта завершили профессиональную карьеру. Их последним выступлением стал домашний этап Кубка мира 2024/25 в Хольменколлене: Йоханнес финишировал седьмым, а Тарьей занял 23-е место.
31-летний Йоханнес Бё — пятикратный олимпийский чемпион, 23-кратный чемпион мира и пятикратный обладатель Кубка мира в общем зачете. Он с 91 победой занимает второе место по количеству личных побед в карьере на высшем уровне (Кубок мира, ЧМ, Олимпиада), уступая лишь соотечественнику Уле-Эйнару Бьорндалену (95).
На счету 36-летнего Тарьея Бё три золота, два серебра и одна бронза на Олимпийских играх, 11 золотых, семь серебряных и девять бронзовых наград на чемпионатах мира. В сезоне 2010/11 Тарьей стал победителем Кубка мира в общем зачете.
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