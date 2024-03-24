Поздняков назвал варварским теракт в «Крокусе»

Поздняков: мы видим отсутствие какой-либо реакции МОК на теракт в «Крокусе»

Глава ОКР назвал произошедшее страшной трагедией и отметил отсутствие реакции МОК на теракт в «Крокус Сити Холле»

Станислав Поздняков (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в телеграм-канале назвал варварским теракт в «Крокус Сити Холле» 22 марта и выразил соболезнования семьям погибших.

«Страшная трагедия для всей нашей страны, счет убитых и раненых идет на сотни в результате варварского теракта в Москве», — написал глава ОКР.

Поздняков отметил, что многие государства и их лидеры выразили России свою поддержку и осудили терроризм, но «на общем фоне мы видим, к сожалению, отсутствие вообще какой-либо реакции со стороны главной олимпийской организации мира» — Международного олимпийского комитета.

По данным на утро 24 марта, в результате нападения людей в камуфляже и последующего пожара в «Крокус Сити Холле», которые произошли перед концертом рок-группы «Пикник» 22 марта, погибли 133 человека, пострадали 154, в том числе дети.

В последней публикации на сайте МОК, касающейся России, МОК 21 марта писал о «новом инциденте» в «российской кампании дезинформации и клеветы против МОК и его президента», имея в виду звонки пранкеров от имени главы комиссии Африканского союза с целью получить аргументы против политизации спорта.