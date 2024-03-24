 Перейти к основному контенту
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Поздняков назвал варварским теракт в «Крокусе»

Поздняков: мы видим отсутствие какой-либо реакции МОК на теракт в «Крокусе»
Глава ОКР назвал произошедшее страшной трагедией и отметил отсутствие реакции МОК на теракт в «Крокус Сити Холле»
Станислав Поздняков
Станислав Поздняков (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в телеграм-канале назвал варварским теракт в «Крокус Сити Холле» 22 марта и выразил соболезнования семьям погибших.

«Страшная трагедия для всей нашей страны, счет убитых и раненых идет на сотни в результате варварского теракта в Москве», — написал глава ОКР.

Поздняков отметил, что многие государства и их лидеры выразили России свою поддержку и осудили терроризм, но «на общем фоне мы видим, к сожалению, отсутствие вообще какой-либо реакции со стороны главной олимпийской организации мира» — Международного олимпийского комитета.

Какие спортивные соревнования отменили из-за теракта в «Крокусе»
Спорт
Фото:Maksim Konstantinov / Global Look Press

По данным на утро 24 марта, в результате нападения людей в камуфляже и последующего пожара в «Крокус Сити Холле», которые произошли перед концертом рок-группы «Пикник» 22 марта, погибли 133 человека, пострадали 154, в том числе дети.

В последней публикации на сайте МОК, касающейся России, МОК 21 марта писал о «новом инциденте» в «российской кампании дезинформации и клеветы против МОК и его президента», имея в виду звонки пранкеров от имени главы комиссии Африканского союза с целью получить аргументы против политизации спорта.

Полное видео обращения Путина в связи с терактом в «Крокусе»

Посетитель «Крокуса» рассказал, как обезвредил нападавшего

Опубликовано видео допроса стрелявшего в «Крокусе» мужчины

МЧС показало кадры разбора завалов в «Крокусе». Видео

Очевидец рассказал хронологию нападения на «Крокус»

Как люди спасались из «Крокуса». Видео очевидцев

Владелец «Крокуса» Агаларов впервые прокомментировал произошедший теракт

Опубликован список погибших в теракте

После теракта не выходит на связь помощник директора группы «Пикник»

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Олимпийский комитет России (ОКР) Станислав Поздняков
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 марта
EUR ЦБ: 100,22 (-0,15) Инвестиции, 22 мар, 16:14 Курс доллара на 23 марта
USD ЦБ: 92,61 (+0,66) Инвестиции, 22 мар, 16:14
Лидер «Пикника» выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокусе» Общество, 12:48
Медведев обратился к причастным к теракту в «Крокусе»: «ждите, ублюдки» Политика, 12:47
Львовские власти сообщили о новых взрывах на объекте инфраструктуры Политика, 12:34
Воронка вместо крыши «Крокус Сити Холла». Видео с вертолета Общество, 12:30
Более 5 тыс. человек сдали кровь для пострадавших при теракте в «Крокусе» Общество, 12:19
В Севастополе после ночной атаки повреждена транспортная инфраструктура Политика, 12:13
Цветы и свечи: день траура по жертвам теракта. Видео Общество, 12:01
Почему выборы президента Сенегала стали самыми скандальными в его истории Политика, 12:00
Днепропетровские власти заявили об отключениях света и тепла после ударов Политика, 11:41
Очевидцы рассказали о продолжении конкурса по танцам во время теракта Общество, 11:28
Санатории Сочи помогут в реабилитации пострадавшим в теракте и их семьям Общество, 11:25
Теракт в «Крокус Сити Холле». Главное Общество, 11:20
Посольства США и стран Европы в Москве приспустили флаги в день траура Политика, 11:16
Число пострадавших в теракте в «Крокусе» выросло до 154 Общество, 11:13