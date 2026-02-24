Помощник Дика Адвоката сообщил о завершении карьеры тренера
Бывший главный тренер «Зенита» и сборной России Дик Адвокат завершил карьеру после ухода из национальной команды Кюрасао. Об этом Odds.ru сообщил его многолетний помощник Кор Пот.
На вопрос, вернутся ли они к работе в будущем, Пот ответил: «По-хорошему, это была наша последняя работа».
Накануне 78-летний Адвокат ушел в отставку с поста главного тренера сборной Кюрасао, его заменит Фред Рюттен. Дело в том, что у тренера серьезно заболела дочь, он решил посвятить время семье. Пот также ушел из сборной.
Адвокат руководил командой с января 2024 года и вывел ее на чемпионат мира. При этом решающую игру квалификации с Ямайкой в ноябре 2025-го он пропустил, заявив, что «семья важнее футбола».
С 2006 по 2009 год Адвокат возглавлял «Зенит», с которым выиграл чемпионат и Суперкубок России, завоевал Кубок и Суперкубок УЕФА. С 2010 по 2012 год являлся главным тренером сборной России. С ней он вышел на Евро-2012, где россияне не смогли пробиться в плей-офф.
Также Адвокат тренировал «Харлем», ПСВ, «Рейнджерс», «Боруссию» (Мёнхенгладбах), АЗ, «Сандерленд», «Фенербахче», роттердамскую «Спарту», «Утрехт», «Ден Хаг», сборные Нидерландов, Южной Кореи, ОАЭ, Бельгии, Сербии и Ирака.
