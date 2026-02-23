 Перейти к основному контенту
Реклама
ЧМ-2026⁠,
0

Дик Адвокат ушел из сборной Кюрасао, которую сенсационно вывел на ЧМ-2026

Дик Адвокат покинул сборную Кюрасао, которую сенсационно вывел на ЧМ-2026
Сюжет
ЧМ-2026
Дик Адвокат решил оставить пост из-за серьезной болезни дочери. Вместо него команду возглавит Фред Рюттен. Адвокат, бывший главный тренер сборной России, работал с командой Кюрасао с 2024 года
Дик Адвокат
Дик Адвокат (Фото: Dan Mullan / Getty Images)

Голландец Дик Адвокат ушел в отставку с поста главного тренера сборной Кюрасао, его заменит Фред Рюттен, сообщила пресс-служба команды в соцсети X.

У Адвоката серьезно заболела дочь, он решил посвятить время семье.

Адвокат руководил командой с января 2024 года и вывел ее на чемпионат мира. При этом решающую игру квалификации с Ямайкой в ноябре 2025-го он пропустил, заявив, что «семья важнее футбола».

Помощник Адвоката Кор Пот также покинет сборную Кюрасао.

Рюттен ранее был главным тренером ПСВ, «Твенте», «Андерлехта», «Шальке» и других команд.

Кюрасао на ЧМ-2026 сыграет в одной группе с Германией, Эквадором и Кот-д'Ивуаром.

Адвокат после прихода в сборную Кюрасао убедил играть за команду многих уроженцев Нидерландов с антильскими корнями. В матче отбора ЧМ-2026 против ямайцев на поле не было ни одного родившегося на Кюрасао игрока.

В 2006–2009 годах Адвокат возглавлял «Зенит», с которым выиграл чемпионат, завоевал Кубок и Суперкубок УЕФА, а в 2010–2012 годах был главным тренером сборной России.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол ЧМ-2026 сборная Кюрасао по футболу Дик Адвокат
Дик Адвокат ушел из сборной Кюрасао, которую сенсационно вывел на ЧМ-2026 Спорт, 13:55
NYT узнала, что Трамп предупредил советников о масштабной атаке на Иран Политика, 13:55
