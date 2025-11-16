Дик Адвокат покинул сборную Кюрасао перед решающим матчем за выход на ЧМ-2026

Дик Адвокат покинул сборную Кюрасао перед решающим матчем за выход на ЧМ

Экс-тренеру «Зенита» пришлось уехать из сборной Кюрасао по личным обстоятельствам, он сказал, что «семья важнее футбола». Кюрасао в ночь на среду сыграет с Ямайкой, ей достаточно ничьи, чтобы впервые выйти на ЧМ

Дик Адвокат (Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images)

Главный тренер сборной Кюрасао Дик Адвокат не сможет присутствовать на решающем матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года с командой Ямайки, пишет De Telegraaf со ссылкой на заявление местной федерации футбола.

Адвокат был вынужден покинуть тренировочный лагерь в Кингстоне в срочном порядке по личным обстоятельствам. Тренер заявил, что принял это решение с тяжелым сердцем, но «семья важнее футбола».

Командой будут руководить помощники Адвоката Кор Пот и Дин Горре, а 78-летний тренер будет с ними на связи.

Игра пройдет 19 ноября (начал в 4:00 мск). Кюрасао достаточно ничейного результата, чтобы впервые в истории попасть в финальную часть чемпионата мира. Сборная Кюрасао опережает Ямайку на одно очко перед последним матчем третьего раунда квалификации в зоне Concacaf.

Адвокат возглавил сборную Кюрасао в январе 2024 года, а в июле продлил контракт.

С 2006 по 2009 год Адвокат возглавлял «Зенит», с которым выиграл чемпионат и Суперкубок России, завоевал Кубок и Суперкубок УЕФА. С 2010 по 2012 год являлся главным тренером сборной России. С ней он вышел на Евро-2012, где россияне не смогли выйти в плей-офф.