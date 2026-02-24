Тренер Петросян заявил, что мировое фигурное катание «хуже не стало»

Даниил Глейхенгауз заявил, что мировое фигурное катание за 4 года хуже не стало

На Играх в Италии в женском одиночном катании победу одержала американская фигуристка Алиса Лью (226,79). На прошлой Олимпиаде результат победительницы Анны Щербаковой был почти на 30 баллов выше

Аделия Петросян и Даниил Глейхенгауз (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Тренер российской фигуристки Аделии Петросян Даниил Глейхенгауз заявил, что мировое фигурное катание за четыре года «хуже не стало».

«В 2022 году Саша Трусова прыгнула пять четверных, Щербакова — два, а иностранные фигуристки не показали того уровня, который показали здесь [на Олимпийских играх в Италии]. Мировое фигурное катание точно хуже не стало. Но мы не смогли показать свой уровень», — цитирует Глейхенгауза «Спорт-Экспресс».

На Играх 18-летняя Петросян упала в произвольной программе на четверном тулупе и с суммарным результатом 214,53 балла заняла шестое место. Победу одержала американка Алиса Лью (226,79).

Россиянка единственной из фигуристок заявила четверной прыжок в произвольной программе.

На Играх-2022 четверные прыжки исполнили сразу три российские фигуристки — Анна Щербакова, Александра Трусова и Камила Валиева. В женском одиночном катании с результатом 255,95 балла (почти на 30 баллов выше, чем у победительницы Игр-2026 Лью) золото взяла Щербакова. В Пекине серебро забрала Трусова (251,73); на третьем месте с 233,13 балла оказалась японка Каори Сакамото.