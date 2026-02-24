 Перейти к основному контенту
Теннис ATP. Дубай. Хард Медведев Д Шан Цзюньчэн 1 1,15 x 2 5,5 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Атлетико Брюгге 1 1,42 x 4,9 2 6,9 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Байер Олимпиакос Пирей 1 1,8 x 3,9 2 4,1 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Ньюкасл Карабах 1 1,13 x 9 2 17 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Интер Милан Буде/Глимт 1 1,25 x 7,3 2 10 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Аталанта Боруссия Дортмунд 1 2,05 x 3,85 2 3,25 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Ювентус Галатасарай 1 1,5 x 5 2 5,6 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Реал Бенфика 1 1,45 x 4,9 2 6,5 Футбол Лига Чемпионов УЕФА ПСЖ Монако 1 1,28 x 6,3 2 9 Единоборства MMA. UFC Fight Night 268. Мехико. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Брэндон Морено Лоунир Кавана 1 1,42 x 58 2 2,97 Единоборства MMA. UFC 326. Лас-Вегас. Бой за титул BMF. 5 раундов Макс Холлоуэй Чарльз Оливейра 1 1,55 x 55 2 2,52 Единоборства MMA. UFC Fight Night 269. Лас-Вегас. Главный бой вечера. Полулёгкий вес. 5 раундов Джош Эмметт Кевин Вальехос 1 4,95 x 66 2 1,19
Олимпиада-2026⁠,
0

Тренер Петросян заявил, что мировое фигурное катание «хуже не стало»

Даниил Глейхенгауз заявил, что мировое фигурное катание за 4 года хуже не стало
Сюжет
Олимпиада-2026
На Играх в Италии в женском одиночном катании победу одержала американская фигуристка Алиса Лью (226,79). На прошлой Олимпиаде результат победительницы Анны Щербаковой был почти на 30 баллов выше
Аделия Петросян и Даниил&nbsp;Глейхенгауз
Аделия Петросян и Даниил Глейхенгауз (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Тренер российской фигуристки Аделии Петросян Даниил Глейхенгауз заявил, что мировое фигурное катание за четыре года «хуже не стало».

«В 2022 году Саша Трусова прыгнула пять четверных, Щербакова — два, а иностранные фигуристки не показали того уровня, который показали здесь [на Олимпийских играх в Италии]. Мировое фигурное катание точно хуже не стало. Но мы не смогли показать свой уровень», — цитирует Глейхенгауза «Спорт-Экспресс».

На Играх 18-летняя Петросян упала в произвольной программе на четверном тулупе и с суммарным результатом 214,53 балла заняла шестое место. Победу одержала американка Алиса Лью (226,79).

Петросян упала и лишилась медали на Олимпиаде-2026. Видео выступления
Спорт

Россиянка единственной из фигуристок заявила четверной прыжок в произвольной программе.

На Играх-2022 четверные прыжки исполнили сразу три российские фигуристки — Анна Щербакова, Александра Трусова и Камила Валиева. В женском одиночном катании с результатом 255,95 балла (почти на 30 баллов выше, чем у победительницы Игр-2026 Лью) золото взяла Щербакова. В Пекине серебро забрала Трусова (251,73); на третьем месте с 233,13 балла оказалась японка Каори Сакамото.

Авторы
Теги
Персоны
Рената Утяева
Даниил Глейхенгауз фигурное катание Олимпиада-2026
Аделия Петросян фото
Аделия Петросян
фигуристка, спортсменка
5 июня 2007 года
