Тренер Петросян заявил, что мировое фигурное катание «хуже не стало»
Тренер российской фигуристки Аделии Петросян Даниил Глейхенгауз заявил, что мировое фигурное катание за четыре года «хуже не стало».
«В 2022 году Саша Трусова прыгнула пять четверных, Щербакова — два, а иностранные фигуристки не показали того уровня, который показали здесь [на Олимпийских играх в Италии]. Мировое фигурное катание точно хуже не стало. Но мы не смогли показать свой уровень», — цитирует Глейхенгауза «Спорт-Экспресс».
На Играх 18-летняя Петросян упала в произвольной программе на четверном тулупе и с суммарным результатом 214,53 балла заняла шестое место. Победу одержала американка Алиса Лью (226,79).
Россиянка единственной из фигуристок заявила четверной прыжок в произвольной программе.
На Играх-2022 четверные прыжки исполнили сразу три российские фигуристки — Анна Щербакова, Александра Трусова и Камила Валиева. В женском одиночном катании с результатом 255,95 балла (почти на 30 баллов выше, чем у победительницы Игр-2026 Лью) золото взяла Щербакова. В Пекине серебро забрала Трусова (251,73); на третьем месте с 233,13 балла оказалась японка Каори Сакамото.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Зеленский заявил о требовании Трампом большой церемонии в конце конфликта
Перечень разрешенных игрушек создадут для детсадов в России
Британия начала подготовку к возможному размещению войск на Украине
«РГ» и «КП» сообщили о расследовании уголовного дела в отношении Дурова
Задорнов назвал Россию косвенным бенефициаром тарифного передела в США
Бывший управляющий имуществом Минобороны попросил суд об освобождении