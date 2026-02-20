Главные кадры проката произвольной программы Петросян с падением на Олимпиаде

Как Петросян упала и лишилась медали на Олимпиаде-2026. Фоторепортаж

Аделия Петросян пошла на риск и упала с четверного тулупа в произвольной программе Олимпийских игра 2026 года. Как российская фигуристка выступила на Олимпиаде — в фоторепортаже «РБК Спорт»

Аделия Петросян (Фото: Jamie Squire / Getty Images)

Российская фигуристка Аделия Петросян откатала произвольную программу в соревнованиях одиночниц на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Аделия Петросян (Фото: Elsa / Getty Images)

Петросян была пятой после короткой программы и выступала под 20-м номером (из 24 фигуристок).

Аделия Петросян (Фото: Jamie Squire / Getty Images)

В начале своей программе россиянка упала с четверного тулупа.

Аделия Петросян (Фото: Elsa / Getty Images)

Она сделала каскад тройной лутц плюс двойной тулуп, тройной сальхов, тройной риттбергер, каскады тройной лутц плюс два двойных акселей и тройной флип плюс тройной тулуп, а также тройной флип.

Аделия Петросян (Фото: Jamie Squire / Getty Images)

Петросян единственной из фигуристок заявила четверной прыжок в произвольной программе.

Аделия Петросян (Фото: Elsa / Getty Images)

В сумме за короткую и произвольную программы 18-летняя фигуристка получила 214,53 балла, заняв шестое место.

Аделия Петросян и Даниил Глейхенгауз (Фото: Matthew Stockman / Getty Images )

На Олимпиаду допустили только двух российских фигуристов. Петр Гуменник ранее в соревнованиях одиночников занял шестое место.

Фото: Elsa / Getty Images

Также на трибуне присутствовала бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова.