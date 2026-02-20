Как Петросян упала и лишилась медали на Олимпиаде-2026. Фоторепортаж
Российская фигуристка Аделия Петросян откатала произвольную программу в соревнованиях одиночниц на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Петросян была пятой после короткой программы и выступала под 20-м номером (из 24 фигуристок).
В начале своей программе россиянка упала с четверного тулупа.
Она сделала каскад тройной лутц плюс двойной тулуп, тройной сальхов, тройной риттбергер, каскады тройной лутц плюс два двойных акселей и тройной флип плюс тройной тулуп, а также тройной флип.
Петросян единственной из фигуристок заявила четверной прыжок в произвольной программе.
В сумме за короткую и произвольную программы 18-летняя фигуристка получила 214,53 балла, заняв шестое место.
На Олимпиаду допустили только двух российских фигуристов. Петр Гуменник ранее в соревнованиях одиночников занял шестое место.
Также на трибуне присутствовала бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова.
