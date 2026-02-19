 Перейти к основному контенту
Футбол Лига Европы УЕФА Лилль Црвена Звезда 1 1,63 x 4,1 2 5,1 Футбол Лига Европы УЕФА Селтик Штутгарт 1 3,65 x 3,8 2 1,95 Футбол Лига Европы УЕФА ПАОК Сельта 1 3 x 2,9 2 2,65 Футбол Лига конференций УЕФА Ноа АЗ Алкмар 1 4,3 x 3,3 2 1,93 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины США Словакия 1 1,25 x 6,8 2 9,5 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Канада Финляндия 1 1,42 x 5,3 2 6,2 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Шон Стрикленд Энтони Эрнандес 1 3,2 x 60 2 1,37 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Сергей Спивак Анте Делия 1 2,25 x 53 2 1,68 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Джефф Нил Урош Медич 1 1,44 x 58 2 2,88 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Дэн Иге Мелкизаэл Коста 1 2,88 x 57 2 1,44 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 3,25 x 20,5 2 1,38
Олимпиада-2026⁠,
0

Петросян единственной из сильнейших заявила четверной прыжок на Играх

Сюжет
Олимпиада-2026
Фигуристки представляют произвольную программу 19 февраля. Петросян выйдет на лед приблизительно в 0:16 мск 20 февраля (+2 часа ко времени Милана)
Аделия Петросян
Аделия Петросян (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Российская фигуристка Аделия Петросян заявила один четверной тулуп в произвольной программе на Олимпийских играх 2026 года, сообщается в стартовом протоколе.

В заявке россиянки также числятся каскад из тройного лутца и тройного тулупа, тройной сальхов, тройной риттбергер, секвенция из тройного лутца и двух двойных акселей, каскад из тройного флипа и тройного тулупа, тройной флип.

Петросян остается единственной среди спортсменок, входящих в топ-5 после короткой программы, кто заявил прыжок ультра-си в произвольной. Соперницы россиянки — японки Ами Накаи (первое место), Каори Сакамото (второе), американка Алиса Лью (третье) и японка Монэ Тиба (четвертое) — сделали ставку на чистоту проката без четверных.

По результатам короткой программы на Играх Петросян заняла пятое место, получив 72,89 балла.

Произвольную программу женщины представят 19 февраля. Начало — в 21:00 мск. Петросян выйдет на лед под 20-м стартовым номером приблизительно в 0:16 мск 20 февраля.

Екатерина Халимовская
фигурное катание Аделия Петросян Олимпиада-2026
Аделия Петросян фото
Аделия Петросян
фигуристка, спортсменка
5 июня 2007 года
