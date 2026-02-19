Петросян единственной из сильнейших заявила четверной прыжок на Играх

Фигуристки представляют произвольную программу 19 февраля. Петросян выйдет на лед приблизительно в 0:16 мск 20 февраля (+2 часа ко времени Милана)

Аделия Петросян (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Российская фигуристка Аделия Петросян заявила один четверной тулуп в произвольной программе на Олимпийских играх 2026 года, сообщается в стартовом протоколе.

В заявке россиянки также числятся каскад из тройного лутца и тройного тулупа, тройной сальхов, тройной риттбергер, секвенция из тройного лутца и двух двойных акселей, каскад из тройного флипа и тройного тулупа, тройной флип.

Петросян остается единственной среди спортсменок, входящих в топ-5 после короткой программы, кто заявил прыжок ультра-си в произвольной. Соперницы россиянки — японки Ами Накаи (первое место), Каори Сакамото (второе), американка Алиса Лью (третье) и японка Монэ Тиба (четвертое) — сделали ставку на чистоту проката без четверных.

По результатам короткой программы на Играх Петросян заняла пятое место, получив 72,89 балла.

Произвольную программу женщины представят 19 февраля. Начало — в 21:00 мск. Петросян выйдет на лед под 20-м стартовым номером приблизительно в 0:16 мск 20 февраля.