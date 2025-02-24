Замглавы НХЛ Дэйли: меня больше не удивляет ничего из того, что делает Овечкин

В руководстве НХЛ заявили, что больше не удивляются достижениям Овечкина

Овечкину осталось забросить 13 шайб, чтобы стать лучшим снайпером в истории НХЛ. Россиянин накануне оформил хет-трик. Замглавы НХЛ Дэйли признался, что уже не удивляется тому, что делает Овечкин на льду

Александр Овечкин (справа) (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил «Чемпионату», что российский нападающий Александр Овечкин устроил «впечатляющий перформанс» в победном матче «Вашингтона» с «Эдмонтоном».

Овечкин в ночь на понедельник оформил хет-трик в ворота «Эдмонтона» (7:3), ему осталось забросить 13 шайб, чтобы побить рекорд лучшего снайпера в истории лиги Уэйна Гретцки (894 гола).

«Меня больше не удивляет ничего из того, что делает Алекс», — сказал Дэйли.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года, а в 2018-м стал обладателем Кубка Стэнли.

Ранее комиссар НХЛ Гэри Беттмэн сообщил, что он и Гретцки будут присутствовать на каждом матче «Вашингтона», когда Овечкину останется забросить четыре шайбы до повторения рекорда.