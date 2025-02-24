 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

В руководстве НХЛ заявили, что больше не удивляются достижениям Овечкина

Замглавы НХЛ Дэйли: меня больше не удивляет ничего из того, что делает Овечкин
Овечкину осталось забросить 13 шайб, чтобы стать лучшим снайпером в истории НХЛ. Россиянин накануне оформил хет-трик. Замглавы НХЛ Дэйли признался, что уже не удивляется тому, что делает Овечкин на льду
Александр Овечкин (справа)
Александр Овечкин (справа) (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил «Чемпионату», что российский нападающий Александр Овечкин устроил «впечатляющий перформанс» в победном матче «Вашингтона» с «Эдмонтоном».

Овечкин в ночь на понедельник оформил хет-трик в ворота «Эдмонтона» (7:3), ему осталось забросить 13 шайб, чтобы побить рекорд лучшего снайпера в истории лиги Уэйна Гретцки (894 гола).

«Меня больше не удивляет ничего из того, что делает Алекс», — сказал Дэйли.

Когда Овечкин побьет рекорд Гретцки
Спорт
Александр Овечкин

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года, а в 2018-м стал обладателем Кубка Стэнли.

Ранее комиссар НХЛ Гэри Беттмэн сообщил, что он и Гретцки будут присутствовать на каждом матче «Вашингтона», когда Овечкину останется забросить четыре шайбы до повторения рекорда.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

США призвали отозвать проект резолюции ООН с критикой России

Украина и США находятся на завершающей стадии переговоров по ресурсам

Депардье заподозрили в мошенничестве и отмывании денег

Великобритания ввела новые санкции против России

Сергей Лавров встретился с президентом Турции Эрдоганом

В Ватикане рассказали о «хорошей ночи» папы римского в больнице

Что мешает восстановлению дипотношений России и Грузии

Лавров: позиции Украины по урегулированию конфликта «постоянно меняются»

Взрыв прогремел в генконсульстве РФ в Марселе. Подробности

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Авторы
Теги
Персоны
Анна Сатдинова
Хоккей НХЛ Александр Овечкин
Александр Овечкин фото

Александр Овечкин

спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
Материалы по теме
Овечкина признали первой звездой игрового дня в НХЛ
Спорт
Овечкин оформил хет-трик и повторил рекорд Ягра
Спорт
Чемпион НХЛ заявил, что Овечкин в этом сезоне «забивает вообще отовсюду»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 февраля
EUR ЦБ: 92,52 (+0,5) Инвестиции, 18:22 Курс доллара на 25 февраля
USD ЦБ: 88,21 (+0,04) Инвестиции, 18:22
Ватикан сообщил о небольшом улучшении состояния папы ФранцискаОбщество, 21:43
В руководстве НХЛ заявили, что больше не удивляются достижениям ОвечкинаСпорт, 21:35
Трамп заявил о возможности завершить конфликт на Украине за неделиПолитика, 21:33
Южная Корея отменит часть санкций против РоссииПолитика, 21:30
Канада ввела санкции против Елены ВяльбеСпорт, 21:18
Каким будет ИТ будущегоРБК и Corpsoft24, 21:16
Глава ФБР приказал сотрудникам не отвечать на вопросы главы DOGE МаскаПолитика, 21:16
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
В Казахстане служащих банка заподозрили в содействии мошеннику с УкраиныОбщество, 20:53
Канада ввела санкции против ПознераПолитика, 20:51
Взлом Bybit стал крупнейшим в истории крипторынка. Кто еще вошел в топКрипто, 20:44
Военная операция на Украине. ГлавноеПолитика, 20:44
Трамп заявил о переговорах с Россией по экономическим сделкамПолитика, 20:42
СК завел уголовное дело после взрыва у консульства России в МарселеПолитика, 20:41
«Манчестер Юнайтед» после увольнения 250 человек решил сократить еще 200Спорт, 20:21