В руководстве НХЛ заявили, что больше не удивляются достижениям Овечкина
Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил «Чемпионату», что российский нападающий Александр Овечкин устроил «впечатляющий перформанс» в победном матче «Вашингтона» с «Эдмонтоном».
Овечкин в ночь на понедельник оформил хет-трик в ворота «Эдмонтона» (7:3), ему осталось забросить 13 шайб, чтобы побить рекорд лучшего снайпера в истории лиги Уэйна Гретцки (894 гола).
«Меня больше не удивляет ничего из того, что делает Алекс», — сказал Дэйли.
Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года, а в 2018-м стал обладателем Кубка Стэнли.
Ранее комиссар НХЛ Гэри Беттмэн сообщил, что он и Гретцки будут присутствовать на каждом матче «Вашингтона», когда Овечкину останется забросить четыре шайбы до повторения рекорда.
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