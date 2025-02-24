Дегтярев пообещал найти общий язык даже с русофобом во главе МОК

Глава ОКР считает, что быть главой спортивной федерации и МОК — «две большие разницы», поэтому с Себастьяном Коу в случае его победы на выборах можно будет договориться

Михаил Дегтярев (Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press)

Олимпийский комитет России (ОКР) найдет общий язык с любым президентом Международного олимпийского комитета (МОК), заявил в эфире «Матч ТВ» министр спорт и глава ОКР Михаил Дегтярев.

Выборы нового главы МОК пройдут в марте.

Дегтярев считает, что ОКР сможет договориться даже с нынешним главой World Athletics британцем Себастьяном Коу, которого Станислав Поздняков называл «самым известным русофобом» из-за недопуска российских легкоатлетов.

«Я проводил параллели, несмотря на его русофобскую позицию в легкой атлетике: быть президентом федерации спорта и президентом Международного олимпийского комитета — это две большие разницы», — сказал Дегтярев о Коу.

Министр добавил, что у него «положительный прогноз» по восстановлению ОКР и постепенному снятию ограничений с российских спортсменов.

ОКР отстранен МОК с октября 2023 года за включение в свой состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. В ОКР эти санкции называли контрпродуктивными.

Коу является одним из семи кандидатов на пост главы МОК.

Среди других претендентов — японец Моринари Ватанабэ, француз Давид Лапартьян и швед Юхан Элиаш (возглавляют, соответственно, международные федерации гимнастики, велоспорта и лыжного спорта), глава НОК Иордании принц Фейсал ибн Хусейн, вице-президент МОК испанец Хуан Антонио Самаранч-младший и бывшая пловчиха из Зимбабве Кирсти Ковентри.