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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Поздняков назвал главу World Athletics самым известным русофобом

Поздняков назвал главу World Athletics Себастьяна Коу самым известным русофобом
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Президент Олимпийского комитета России заявил, что не удивлен решением World Athletics не допустить российский легкоатлетов до участия в Олимпиаде в Париже, ведь «Себастьян Коу — самый известный русофоб в спортивном мире»
Себастьян Коу
Себастьян Коу (Фото: Christian Petersen / Getty Images for World Athletics)

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков не удивился решению Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) не допустить россиян до участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом он заявил журналистам.

«Себастьян Коу (глава World Athletics. — РБК) — самый известный русофоб в спортивном мире, поэтому другой реакции от него не следовало ожидать», — цитирует Позднякова «РИА Новости».

Глава ОКР заявил, что на Олимпиаде выступят лишь «единицы россиян»
Спорт

Международный олимпийский комитет (МОК) 8 декабря сообщил о допуске россиян до Олимпийских игр 2024 года в нейтральном статусе и при выполнении ряда критериев. Позднее Глава World Athletics заявил, что позиция организации по допуску россиян не изменилась и они не получат допуска на Игры.

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) была отстранена в ноябре 2015 года из-за допинг-скандала. Российские легкоатлеты, за исключением Дарьи Клишиной, не получили допуск на Игры-2016, а потом могли выступать на международных соревнованиях только в нейтральном статусе. На Олимпиаду в Токио получили допуск только десять российских легкоатлетов.

В марте ВФЛА восстановили в правах, но россиянам по-прежнему нельзя выступать на международных соревнованиях даже в нейтральном статусе из-за ситуации на Украине.

Коу — двукратный олимпийский чемпион в беге на 1500 м. В 1980 году на Олимпиаде в Москве из-за бойкота соревнований Великобританией он выступал под олимпийским флагом.

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Иван Витченко Иван Витченко
Олимпийский комитет России Станислав Поздняков русофобия

Пространство выбора

Быстрое заселение

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Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

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