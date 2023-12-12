Поздняков назвал главу World Athletics самым известным русофобом
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков не удивился решению Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) не допустить россиян до участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом он заявил журналистам.
«Себастьян Коу (глава World Athletics. — РБК) — самый известный русофоб в спортивном мире, поэтому другой реакции от него не следовало ожидать», — цитирует Позднякова «РИА Новости».
Международный олимпийский комитет (МОК) 8 декабря сообщил о допуске россиян до Олимпийских игр 2024 года в нейтральном статусе и при выполнении ряда критериев. Позднее Глава World Athletics заявил, что позиция организации по допуску россиян не изменилась и они не получат допуска на Игры.
Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) была отстранена в ноябре 2015 года из-за допинг-скандала. Российские легкоатлеты, за исключением Дарьи Клишиной, не получили допуск на Игры-2016, а потом могли выступать на международных соревнованиях только в нейтральном статусе. На Олимпиаду в Токио получили допуск только десять российских легкоатлетов.
В марте ВФЛА восстановили в правах, но россиянам по-прежнему нельзя выступать на международных соревнованиях даже в нейтральном статусе из-за ситуации на Украине.
Коу — двукратный олимпийский чемпион в беге на 1500 м. В 1980 году на Олимпиаде в Москве из-за бойкота соревнований Великобританией он выступал под олимпийским флагом.
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