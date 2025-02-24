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КХЛ признала автора второго в истории пента-трика лучшим форвардом недели

Сероуха признали лучшим форвардом недели в КХЛ за пента-трик в ворота «Динамо»
В число лучших игроков вошли форвард «Сочи» Сероух, защитник Уэлле и вратарь Демченко из минского «Динамо» и 21-летний нападающий «Нефтехимика» Хоружев
Даниил Сероух
Даниил Сероух (Фото: Официальный сайт ХК «‎Сочи» )

Нападающий «Сочи» Даниил Сероух, забросивший пять шайб в ворота московского «Динамо», стал лучшим игроком своего амплуа на прошедшей неделе в КХЛ, сообщила пресс-служба лиги.

«Сочи» 19 февраля победило «Динамо» со счетом 5:3, Сероух стал вторым автором пента-трика в истории лиги. Первым пять голов в одном матче забил Алексей Морозов, это произошло еще в первый сезон существования КХЛ в 2008 году.

Также Сероух на прошлой неделе забил победный гол и сделал результативную передачу в матче с ЦСКА (4:1).

Хоккеист Сероух вторым в истории КХЛ забросил пять шайб за один матч
Спорт
Даниил Сероух (в центре)

Лучшим вратарем недели стал голкипер минского «Динамо» Василий Демченко, который отыграл на ноль против московских «Динамо» и «Спартака» и помог команде победить еще в двух матчах.

Одноклубник Демченко Ксавье Уэлле в четырех матчах сделал три голевые передачи и стал лучшим защитником.

Среди молодых игроков лига отметила форварда нижнекамского «Нефтехимика» Никиту Хоружева — у него две шайбы и голевой пас в трех играх.

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