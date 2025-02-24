КХЛ признала автора второго в истории пента-трика лучшим форвардом недели
Нападающий «Сочи» Даниил Сероух, забросивший пять шайб в ворота московского «Динамо», стал лучшим игроком своего амплуа на прошедшей неделе в КХЛ, сообщила пресс-служба лиги.
«Сочи» 19 февраля победило «Динамо» со счетом 5:3, Сероух стал вторым автором пента-трика в истории лиги. Первым пять голов в одном матче забил Алексей Морозов, это произошло еще в первый сезон существования КХЛ в 2008 году.
Также Сероух на прошлой неделе забил победный гол и сделал результативную передачу в матче с ЦСКА (4:1).
Лучшим вратарем недели стал голкипер минского «Динамо» Василий Демченко, который отыграл на ноль против московских «Динамо» и «Спартака» и помог команде победить еще в двух матчах.
Одноклубник Демченко Ксавье Уэлле в четырех матчах сделал три голевые передачи и стал лучшим защитником.
Среди молодых игроков лига отметила форварда нижнекамского «Нефтехимика» Никиту Хоружева — у него две шайбы и голевой пас в трех играх.
Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».
Times узнала о договоренности Макрона и Стармера повлиять на Трампа
Экономисты предложили вариант изменения пенсионной системы
Глава Мосбиржи назвал сумму оттоков из фондов денежного рынка на фоне ралли
Долговая нагрузка регионов упала до минимума за десять лет
Где в России выгоднее всего сдавать жилье посуточно
ВТБ предупредил о мошеннической схеме с форумами по безопасности
Какой европейский кроссовер можно купить дешевле ₽2 млн. Подборка
Ипотека для многодетных: программы господдержки и как получить льготы
За какие теплицы и сараи нужно уплатить налог в 2025 году
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской