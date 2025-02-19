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Хоккеист Сероух вторым в истории КХЛ забросил пять шайб за один матч

Хоккеист «Сочи» Сероух вторым в истории КХЛ забросил пять шайб за один матч
«Сочи» победил в Москве «Динамо» со счетом 5:3. Все пять голов у победителей на счету Даниила Сероуха. Ранее в КХЛ пента-трик оформлял только Алексей Морозов в 2008 году
Даниил Сероух (в центре)
Даниил Сероух (в центре) (Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press)

Нападающий Даниил Сероух принес «Сочи» победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо», забросив пять шайб.

Игра в Москве завершилась победой аутсайдера Западной конференции со счетом 5:3 (1:0, 2:2, 2:1). Сероух забил 10, 26, 36, 52 и 58-й минутах.

Сероух стал вторым игроком в истории КХЛ, оформившим пента-трик, после Алексея Морозова (на тот момент форвард казанского «Ак Барса», ныне президент КХЛ), который в 2008 году забросил пять шайб «Барысу».

В предыдущих 47 играх сезона у Сероуха было 11 шайб.

У «Динамо» отличились Кирилл Адамчук (23), Антон Слепышев (40) и Даниил Пыленков (45).

«Сочи» выиграл четвертый матч подряд, у идущего вторым «Динамо» второй проигрыш кряду.

В параллельном матче московский ЦСКА проиграл минскому «Динамо» со счетом 1:4.

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