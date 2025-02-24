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Мирра Андреева в 17 лет стала первой в России и вошла в топ-10 рейтинга

Мирра Андреева поднялась на девятую строчку рейтинга WTA и стала первой ракеткой России, опередив Дарью Касаткину
Мирра Андреева
Мирра Андреева (Фото: Christopher Pike / Getty Images)

Российская теннисистка Мирра Андреева впервые в карьере вошла в топ-10 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

17-летняя теннисистка поднялась с 14-й на девятую строчку рейтинга и стала первой ракеткой России, опередив Дарью Касаткину, опустившуюся на 12-е место. Также в топ-15 из россиянок входит Диана Шнайдер, которая осталась на 13-й позиции.

Андреева 22 февраля стала победительницей турнира категории WTA-1000 в Дубае. В финальном матче 17-летняя Андреева, посеянная на турнире под 12-м номером, победила датчанку Клару Таусон, 38-ю ракетку мира, со счетом 7:6 (7:1), 6:1.

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Мирра Андреева

Андреева в 17 лет 301 день стала самой молодой теннисисткой, попадавшей в топ-10 мирового рейтинга, после Николь Вайдишовой (17 лет 106 дней), которая оказалась там в августе 2006 года.

Первое место в мировом рейтинге продолжает занимать белорусская спортсменка Арина Соболенко, второе место — полька Ига Швёнтек, тройку замыкает Кори Гауфф из США.

Рейтинг WTA от 24 февраля

1 (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 9076 очков.
2 (2). Ига Швёнтек (Польша) — 7985.
3 (3). Кори Гауфф (США) — 6333.
4 (5). Джессика Пегула (США) — 5196.
5 (6). Мэдисон Киз (США) — 4679.
6 (4). Жасмин Паолини (Италия) — 4518.
7 (7). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4328.
8 (8) Чжэн Циньвэнь (Китай) — 3780.
9 (14) Мирра Андреева (Россия) — 3720.
10 (9). Эмма Наварро (США) — 3704.

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Альвина Цаканян
теннис Мирра Андреева WTA
Мирра Андреева фото

Мирра Андреева

спортсменка, теннисистка
29 апреля 2007 года
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