Мирра Андреева в 17 лет стала первой в России и вошла в топ-10 рейтинга

Мирра Андреева поднялась на девятую строчку рейтинга WTA и стала первой ракеткой России, опередив Дарью Касаткину

Мирра Андреева (Фото: Christopher Pike / Getty Images)

Российская теннисистка Мирра Андреева впервые в карьере вошла в топ-10 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

17-летняя теннисистка поднялась с 14-й на девятую строчку рейтинга и стала первой ракеткой России, опередив Дарью Касаткину, опустившуюся на 12-е место. Также в топ-15 из россиянок входит Диана Шнайдер, которая осталась на 13-й позиции.

Андреева 22 февраля стала победительницей турнира категории WTA-1000 в Дубае. В финальном матче 17-летняя Андреева, посеянная на турнире под 12-м номером, победила датчанку Клару Таусон, 38-ю ракетку мира, со счетом 7:6 (7:1), 6:1.

Андреева в 17 лет 301 день стала самой молодой теннисисткой, попадавшей в топ-10 мирового рейтинга, после Николь Вайдишовой (17 лет 106 дней), которая оказалась там в августе 2006 года.

Первое место в мировом рейтинге продолжает занимать белорусская спортсменка Арина Соболенко, второе место — полька Ига Швёнтек, тройку замыкает Кори Гауфф из США.