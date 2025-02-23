Мирра Андреева посетовала, что не может выпить шампанского после победы в Дубае

Андреева посетовала, что не может выпить шампанского после победы в Дубае

Российская теннисистка пообещала после 18-летия выпить первый бокал шампанского на пресс-конференции в случае победы на своем следующем турнире

Мирра Андреева (Фото: Christopher Pike / Getty Images)

Российская теннисистка Мирра Андреева на пресс-конференции после победы на турнире WTA в Дубае выразила сожаление, что пока не может выпить бокал шампанского в честь своего успеха.

17-летняя Андреева завоевала титул на турнире категории WTA-1000 и на следующей неделе дебютирует в топ-10 мирового рейтинга на девятой строчке.

«Я мечтала о пресс-конференции с кубком рядом, и вот наконец это случилось. Но я видела, как победители пьют шампанское. Жаль, что мне все еще 17. Скоро мне исполнится 18, в конце апреля. Надеюсь, что мне удастся выиграть еще один турнир, и там я выпью свой первый бокал шампанского на пресс-конференции», — заявила Андреева.

Россиянка пошутила, что отпразднует свою победу в Дубае бокалом Coke Zero.

Андреева не знает, на что потратит почти $600 тыс. призовых. «Даже не знаю, чего хочу. Я думаю об этом и чувствую, что у меня есть все, чего я когда-либо хотела. Я выиграла турнир, достигла цели, которую поставила перед собой к концу года (место в топ-10. — РБК). Моя семья путешествует со мной. У меня отличная команда. Не знаю, что мне еще нужно. Я чувствую себя счастливой», — добавила теннисистка.

Россиянка в Дубае стала самой молодой победительницей турнира WTA-1000 с момента введения формата в 2009 году.