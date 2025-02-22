Андреева стала самой молодой в истории WTA победительницей «тысячника»

17-летняя российская теннисистка впервые в карьере завоевала титул на турнире категории WTA-1000, победив в решающем матче датчанку Клару Таусон. За свою победу она заработала почти $600 тыс. призовых

Мирра Андреева (Фото: Christopher Pike / Getty Images)

Российская теннисистка Мирра Андреева стала победительницей турнира категории WTA-1000 в Дубае.

В финальном матче 17-летняя Андреева, посеянная на турнире под 12-м номером, победила датчанку Клару Таусон, 38-ю ракетку мира, со счетом 7:6 (7:1), 6:1.

Андреева сейчас занимает 14-е место в мировом рейтинге (третья из россиянок), она выиграла свой второй титул WTA в одиночном разряде. В финалах до этого она играла дважды: в июле 2024-го в румынских Яссах (победа над Элиной Аванесян) и в октябре — в китайском Нинбо (поражение от Дарья Касаткиной).

В новом рейтинге WTA после турнира в Дубае Андреева станет первой ракеткой России и дебютирует в топ-10.

Андреева — самая молодая теннисистка в истории в финале турниров WTA-1000 (17 лет и 298 дней) и самая молодая победительница. На пути к финалу она выбила трех чемпионок турниров «Большого шлема» (Маркету Вондроушову, Игу Свёнтек и Елену Рыбакину), в последний раз на каком-либо турнире в более молодом возрасте подобное удавалось Марии Шараповой в 2004 году, сообщает Opta.

22-летняя Таусон, на счету которой три титула WTA, также впервые в карьере дошла до финала на таком крупном турнире. В третьем круге в Дубае она победила первую ракетку мира Арину Соболенко.

Соревнования категории WTA-1000 уступают по престижности только «Большому шлему» и Итоговому турниру. Победительница турнира в Дубае получит 1000 рейтинговых очков и почти $600 тыс. призовых, финалистке достанутся 650 очков и более $350 тыс.