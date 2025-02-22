 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Андреева стала самой молодой в истории WTA победительницей «тысячника»

17-летняя российская теннисистка впервые в карьере завоевала титул на турнире категории WTA-1000, победив в решающем матче датчанку Клару Таусон. За свою победу она заработала почти $600 тыс. призовых
Мирра Андреева
Мирра Андреева (Фото: Christopher Pike / Getty Images)

Российская теннисистка Мирра Андреева стала победительницей турнира категории WTA-1000 в Дубае.

В финальном матче 17-летняя Андреева, посеянная на турнире под 12-м номером, победила датчанку Клару Таусон, 38-ю ракетку мира, со счетом 7:6 (7:1), 6:1.

Андреева сейчас занимает 14-е место в мировом рейтинге (третья из россиянок), она выиграла свой второй титул WTA в одиночном разряде. В финалах до этого она играла дважды: в июле 2024-го в румынских Яссах (победа над Элиной Аванесян) и в октябре — в китайском Нинбо (поражение от Дарья Касаткиной).

В новом рейтинге WTA после турнира в Дубае Андреева станет первой ракеткой России и дебютирует в топ-10.

Мирра Андреева заявила, что ей угрожали «отрезать руки» после проигрыша
Спорт
Мирра Андреева

Андреева — самая молодая теннисистка в истории в финале турниров WTA-1000 (17 лет и 298 дней) и самая молодая победительница. На пути к финалу она выбила трех чемпионок турниров «Большого шлема» (Маркету Вондроушову, Игу Свёнтек и Елену Рыбакину), в последний раз на каком-либо турнире в более молодом возрасте подобное удавалось Марии Шараповой в 2004 году, сообщает Opta.

22-летняя Таусон, на счету которой три титула WTA, также впервые в карьере дошла до финала на таком крупном турнире. В третьем круге в Дубае она победила первую ракетку мира Арину Соболенко.

Соревнования категории WTA-1000 уступают по престижности только «Большому шлему» и Итоговому турниру. Победительница турнира в Дубае получит 1000 рейтинговых очков и почти $600 тыс. призовых, финалистке достанутся 650 очков и более $350 тыс.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Трамп заявил, что участие Зеленского в переговорах с Россией не имеет значения

В Китае нашли новый вид коронавируса

Представитель Трампа заявил о дружеских отношениях с Путиным

Пять эпизодов с участием Зеленского, которые «вывели из себя» Трампа

Где в России выгоднее всего сдавать жилье посуточно

Канье Уэст запустит криптовалюту YZY

В Калуге запустят производство нового российского автомобиля

Ипотека для многодетных: программы господдержки и как получить льготы

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
теннис WTA Мирра Андреева
Мирра Андреева фото

Мирра Андреева

спортсменка, теннисистка
29 апреля 2007 года
Материалы по теме
Мирра Андреева станет первой ракеткой России в обновленном рейтинге WTA
Спорт
Андрей Рублев вышел в финал турнира ATP в Дохе
Спорт
Теннисный матч с участием россиянина в Конго прервали из-за выстрелов
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 февраля
EUR ЦБ: 92,02 (-0,47) Инвестиции, 21 фев, 17:55 Курс доллара на 22 февраля
USD ЦБ: 88,17 (-0,34) Инвестиции, 21 фев, 17:55
Орбан назвал ЕС неудачниками за столом на переговорах «больших парней»Политика, 20:34
Мирра Андреева дебютирует в топ-10 рейтинга WTA на девятой строчкеСпорт, 20:25
Баффет признался в ошибках и дал совет по найму на примере Билла ГейтсаИнвестиции, 20:25
Андрей Рублев выиграл в Дохе 17-й титул ATP в карьереСпорт, 20:21
США ужесточили условия сделки об ископаемых с УкраинойПолитика, 20:16
Андреева стала самой молодой в истории WTA победительницей «тысячника»Спорт, 19:56
Андреева стала самой молодой в истории WTA победительницей «тысячника»Спорт, 19:56
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Орбан назвал положение Украины между Россией и НАТО после конфликтаПолитика, 19:47
Лидер сезона НХЛ подписал новый контракт с россиянином на $6 млнСпорт, 19:41
Результаты участников олимпиады по географии перепроверят из-за утечкиОбщество, 19:35
СКА третий раз в сезоне КХЛ проиграл «Куньлуню»Спорт, 19:28
Путин в субботу провел оперативное совещание с СовбезомПолитика, 19:17
Генеративный искусственный интеллект в бизнесе: практические кейсыРБК и GigaChat, 19:01
Служащие USAID из страха попросили не называть свои имена в иске DOGEПолитика, 18:57