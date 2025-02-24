Андреева в 17 лет стала лучшей теннисисткой России. Главные достижения
Российская теннисистка Мирра Андреева дебютировала в топ-10 рейтинга WTA, заняв девятое место в обновленном рейтинге организации. Кроме того, она стала первой ракеткой России.
Андреева в 17 лет 301 день стала самой молодой теннисисткой, попадавшей в топ-10 мирового рейтинга после Николь Вайдишовой (17 лет 106 дней), которая оказалась там в августе 2006 года.
Россиянка 22 февраля стала победительницей турнира категории WTA 1000 в Дубае. В финальном матче 17-летняя Андреева, посеянная на турнире под 12-м номером, победила датчанку Клару Таусон, 38-ю ракетку мира, со счетом 7:6 (7:1), 6:1.
Андреева — самая молодая теннисистка в истории в финале турниров WTA 1000 (17 лет и 298 дней) и самая молодая победительница. На пути к финалу она выбила трех чемпионок турниров «Большого шлема» (Маркету Вондроушову, Игу Свёнтек и Елену Рыбакину), в последний раз на каком-либо турнире в более молодом возрасте подобное удавалось Марии Шараповой в 2004 году.
Главные достижения в WTA
В январе 2023 года Андреева впервые выиграла матч на турнире WTA в Мадриде, победив в первом круге 49-ю ракетку мира канадку Лейлу Фернандес. Андреева стала третьей 15-летней теннисисткой в истории, выигрывавшей матч на уровне WTA 1000, и впервые победила соперницу из топ-100 рейтинга WTA. Кроме того, она стала самой молодой теннисисткой, которая выходила в 1/8 финала турниров WTA 1000.
Ровно через год, в январе 2024 года, в Брисбене Андреева впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира WTA. Уже 26 апреля 2024 года спортсменка побила рекорд WTA, одержав семь побед на турнирах WTA 1000 в возрасте до 17 лет.
Свой первый титул на высшем уровне Андреева выиграла в одиночном разряде турнира WTA 250 в Яссах (Румыния) в 2024 году. Она победила в финальной встрече соотечественницу Элину Аванесян. На том же турнире она дошла до четвертьфинала в парном разряде вместе с Софьей Лансере, где они проиграли победительницам турнира Ирине Хромачевой и Анне Данилиной.
В декабре 2024 года Андреева вместе с Даниилом Медведевым, Андреем Рублевым и Софией Кенин стала чемпионкой командного выставочного турнира World Tennis League (WTL). В декабре россиянка была признана Женской теннисной ассоциацией новичком года в WTA-туре по итогам года, а также стала лауреатом премии «Русский Кубок» в номинации «Юниор года».
Рекорды на турнирах «Большого шлема»
В мае 2023 года Андреева вышла в финал квалификации Открытого чемпионата Франции и впервые пробилась в основную сетку турнира «Большого шлема». 16-летняя спортсменка стала самой молодой теннисисткой с 1995 года из тех, кому удалось преодолеть квалификацию на «Ролан Гаррос». На турнире Андреева дошла до третьего круга, уступив шестой ракетке мира Кори Гауфф.
В июне 2023 года Андреева через квалификацию пробилась в основную сетку Уимблдона. На турнире она дошла до четвертого раунда, в котором уступила 18-й ракетке мира американке Мэдисон Киз. Она превзошла свой лучший результат на турнирах «Большого шлема» и повторила рекорд Марии Шараповой, которая ранее являлась единственной в XXI веке теннисисткой, дошедшей до 1/8 финала Уимблдона в возрасте до 17 лет.
В октябре 2023 года Андреева вошла в топ-50 WTA, поднявшись за год на 379 позиций в мировом рейтинге.
На своем дебютном Australian Open в 2024 году Андреева дошла до четвертого раунда, в котором уступила Барборе Крейчиковой. При этом во втором круге она сенсационно победила шестую ракетку мира Онс Жабёр. Тогда Андреева впервые обыграла теннисистку из топ-10.
Также на «Ролан Гаррос» 2024 года россиянка была в шаге от финального матча. Андреева стала самой молодой теннисисткой, дошедшей до полуфинала Открытого чемпионата Франции с 1997 года. Кроме того, в парном разряде турнира совместно с Верой Звонаревой Андреева дошла до четвертьфинала.
Медаль Олимпиады
На Олимпийских играх в Париже Андреева в вместе с Дианой Шнайдер завоевали серебряную медаль турнира в парном разряде. В финале россиянки проиграли итальянским теннисисткам Жасмин Паолини и Саре Эррани на тай-брейке. 17-летняя Андреева стала самым молодым призером теннисного турнира на Олимпийских играх с 1992 года.
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