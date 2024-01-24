Россиянка Калинская не смогла пробиться в полуфинал Australian Open

В четвертьфинале Анна Калинская встречалась с 15-й ракеткой мира Чжэн Циньвэнь и уступила в трех партиях. В полуфинале китаянка сыграет с украинкой Даяной Ястремской. В женском разряде турнира россиянок не осталось

Анна Калинская (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Российская теннисистка Анна Калинская не смогла выйти в полуфинал Australian Open, который проходит в Мельбурне.

В четвертьфинале Калинская проиграла 15-й ракетке мира Чжэн Циньвэнь со счетом 7:6 (7:4), 3:6, 1:6.

В полуфинале соперницей китаянки будет украинка Даяна Ястремская (93), которая победила чешку Линду Носкову (6:3, 6:4) и стала пятой теннисисткой в истории открытой эры, которая дошла до полуфинала турнира «Большого шлема», стартовав с квалификации.

Во втором полуфинале сыграют белоруска Арина Соболенко и американка Кори Гауфф.

Калинской 25 лет, она занимает 75-е место в мировом рейтинге и ни разу не побеждала на турнирах WTA.

Калинская была последней представительницей России в женском одиночном разряде турнира.

В мужской сетке до полуфинала дошел Даниил Медведев.

Ранее лучшим результатом Калинской на турнирах «Большого шлема» были выходы во второй круг US Open в 2019, 2020 и 2022 годах.

В последний раз россиянка играла в полуфинале Australian Open в 2015 году — тогда Мария Шарапова победила Екатерину Макарову (6:3, 6:2), а потом в финале уступила американке Серене Уильямс (3:6, 6:7 (5:7)).

В прошлом году в финале турнира играла представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая до 2018 года выступала за Россию. В решающем матче турнира Рыбакина уступила Арине Соболенко из Белоруссии (6:4, 3:6, 4:6).