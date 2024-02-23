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Россиянка победила первую ракетку мира в полуфинале турнира WTA в Дубае

Калинская победила первую ракетку мира Свёнтек в полуфинале турнира WTA в Дубае
Анна Калинская обыграла польку Игу Свёнтек 6:4, 6:4 и впервые в карьере вышла в финал турнира WTA. В решающем матче ее соперницей будет итальянка Джасмин Паолини
Анна Калинская
Анна Калинская (Фото: Francois Nel / Getty Images)

Российская теннисистка Анна Калинская вышла в финал турнира WTA в Дубае.

В полуфинале 25-летняя россиянка, которая пробилась в основную сетку через квалификацию, обыграла польку Игу Свёнтек, первую ракетку мира, со счетом 6:4, 6:4.

В решающем матче Калинская сыграет против итальянки Джасмин Паолини (26-й номер рейтинга WTA).

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Анна Калинская

Россиянка впервые в карьере вышла в финал турнира WTA.

Калинская сейчас занимает 40-е место в мировом рейтинге. Ранее в этом году она стала одной из сенсаций на Australian Open, где впервые в карьере дошла до 1/4 финала на турнирах «Большого шлема».

Турнир в Дубае завершится 24 февраля. Призовой фонд соревнований составляет $3,2 млн. Турнир относится к категории WTA-1000, выше по рангу только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир WTA.

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Иван Витченко Иван Витченко
теннис Анна Калинская Ига Свёнтек
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