Россиянка победила первую ракетку мира в полуфинале турнира WTA в Дубае
Российская теннисистка Анна Калинская вышла в финал турнира WTA в Дубае.
В полуфинале 25-летняя россиянка, которая пробилась в основную сетку через квалификацию, обыграла польку Игу Свёнтек, первую ракетку мира, со счетом 6:4, 6:4.
В решающем матче Калинская сыграет против итальянки Джасмин Паолини (26-й номер рейтинга WTA).
Россиянка впервые в карьере вышла в финал турнира WTA.
Калинская сейчас занимает 40-е место в мировом рейтинге. Ранее в этом году она стала одной из сенсаций на Australian Open, где впервые в карьере дошла до 1/4 финала на турнирах «Большого шлема».
Турнир в Дубае завершится 24 февраля. Призовой фонд соревнований составляет $3,2 млн. Турнир относится к категории WTA-1000, выше по рангу только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир WTA.
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