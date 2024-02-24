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Стив Керр стал самым высокооплачиваемым тренером в истории НБА

Стив Керр стал самым высокооплачиваемым тренером в истории НБА
По новому двухлетнему соглашению с «Голден Стэйт» 58-летний Керр, который четыре раза приводил «Уорриорз» к чемпионству в НБА, будет получать $17,5 млн в год
Стив Керр
Стив Керр (Фото: Jamie Sabau / Getty Images)

Главный тренер клуба НБА «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр договорился о новом двухлетнем контракте на сумму в $35 млн. Об этом ESPN сообщили агенты 58-летнего специалиста.

Нынешний контракт Керра истекает в конце сезона. С зарплатой $17,5 млн в год он теперь станет самым высокооплачиваемым тренером в истории НБА.

Главный тренер «Майами Хит» Эрик Споэльстра не так давно подписал новое восьмилетнее соглашение, по которому будет получать около $15 млн. ESPN отмечает, что больше Керра зарплата только у главного тренера «Сан-Антонио Спёрс» Грегга Поповича, но в техасском клубе он также занимает должность президента.

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Керр в качестве игрока пять раз становился чемпионом НБА (1996–1999, 2003), еще четырежды он приводил «Голден Стэйт» к чемпионству в качестве тренера (2015, 2017, 2018, 2022). Возглавляет «Уорриорз» Керр с 2014 года.

В нынешнем сезоне «Голден Стэйт» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, одержав 28 побед в 54 матчах.

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Баскетбол НБА Голден Стэйт Уорриорз
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