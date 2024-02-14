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ESPN узнал о попытках «Голден Стэйт» подписать Леброна Джеймса

ESPN: «Голден Стэйт» перед дедлайном пытался подписать Леброна Джеймса
Потенциальная сделка на прошлой неделе обсуждалась перед дедлайном на обмены на уровне владельцев «Голден Стэйт» и «Лейкерс», но баскетболист не захотел менять команду
Леброн Джеймс
Леброн Джеймс (Фото: Ronald Martinez / Getty Images)

«Голден Стэйт Уорриорз» на прошлой неделе перед дедлайном на обмены в НБА пытался договориться с «Лос-Анджелес Лейкерс» о переходе Леброна Джеймса. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на свои источники.

Владелец «Голден Стэйт» Джо Лейкоб обратился к владелице «Лейкерс» Джини Басс, чтобы узнать, готов ли клуб рассмотреть возможность обмена Джеймса. Звезда «Уорриорз» Дреймонд Грин, у которого один агент с Леброном, также пытался уговорить его перейти в «Голден Стэйт».

Басс ответила Лейкобу, что «Лейкерс» не желают обменивать Джеймса, но ей нужно обратиться к агенту баскетболиста Ричу Полу, чтобы узнать о желании Леброна продолжать выступать за команду. Через некоторое время Пол сказал, что Джеймс не заинтересован в обмене и хочет остаться в «Лейкерс».

Леброна Джеймса рекордный 20-й раз выбрали для участия в Матче звезд НБА
Спорт
Леброн Джеймс

«Голден Стэйт» летом может снова вернуться к этому вопросу. В контракте Джеймса сейчас есть опция продления соглашения на сезон 2024/25 с зарплатой $51,4 млн. ESPN отмечает, что если Леброн захочет остаться в «Лейкерс», то, скорее всего, сделает это, отклонив опцию продления и подписав новое соглашение с большей зарплатой. Источники ESPN говорят, что Джеймс все еще хочет остаться в «Лейкерс».

На этой неделе 39-летний Джеймс в рекордный 20-й раз сыграет в Матче звезд НБА. В нынешнем сезоне баскетболист в среднем набирает 24,8 очка за игру, делает 7,2 подбора и 7,8 передачи. «Лейкерс» одержали 29 побед при 26 поражениях и пока находятся на грани попадания в плей-офф.

Леброн Джеймс считается одним из лучших баскетболистов в истории. Он четырехкратный чемпион НБА (два раза в составе «Майами», по одному — с «Кливлендом» и «Лейкерс»), четырехкратный самый ценный игрок финала НБА, а также четырехкратный самый ценный игрок НБА. На счету баскетболиста два олимпийских золота в составе сборной США (2008, 2012).

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Баскетбол НБА Леброн Джеймс Лос-Анджелес Лейкерс Голден Стэйт Уорриорз
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