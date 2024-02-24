Захарян получил травму в матче чемпионата Испании
Полузащитник сборной России и «Реал Сосьедад» Арсен Захарян получил травму в матче 26-го тура чемпионата Испании против «Вильярреала».
Игра состоялась накануне и завершилась со счетом 3:1 с пользу «Вильярреала».
Захарян вышел в стартовом составе, а во втором тайме неудачно упал на газон после верховой борьбы с защитником «Вильярреала» Йерсоном Москерой. Россиянин покинул поле в сопровождении медицинской бригады, держась за правое плечо. На 72-й минуте вместо него на поле появился Шеральдо Бекер.
Главный тренер «Реал Сосьедад» Иманол Альгуасиль рассказал на послематчевой пресс-конференции, что россиянину в субботу сделают МРТ. «Захарян даже не мог самостоятельно одеться», — отметил тренер.
Захарян перешел в «Реал Сосьедад» 19 августа 2023 года из московского «Динамо». Сумма трансфера составила €12 млн.
20-летний полузащитник провел за испанский клуб 28 матчей и отметился одной голевой передачей.
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