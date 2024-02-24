Захарян получил травму в матче чемпионата Испании

Тренер «Реал Сосьедад» о травме Захаряна: он даже не мог самостоятельно одеться

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» не смог завершить встречу против «Вильярреала» из-за травмы плеча. Ему предстоит пройти МРТ. Тренер рассказал, что россиянин даже не мог самостоятельно одеться после игры

Арсен Захарян (Фото: Mutsu Kawamori / AFLO / Global Look Press)

Полузащитник сборной России и «Реал Сосьедад» Арсен Захарян получил травму в матче 26-го тура чемпионата Испании против «Вильярреала».

Игра состоялась накануне и завершилась со счетом 3:1 с пользу «Вильярреала».

Захарян вышел в стартовом составе, а во втором тайме неудачно упал на газон после верховой борьбы с защитником «Вильярреала» Йерсоном Москерой. Россиянин покинул поле в сопровождении медицинской бригады, держась за правое плечо. На 72-й минуте вместо него на поле появился Шеральдо Бекер.

Главный тренер «Реал Сосьедад» Иманол Альгуасиль рассказал на послематчевой пресс-конференции, что россиянину в субботу сделают МРТ. «Захарян даже не мог самостоятельно одеться», — отметил тренер.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» 19 августа 2023 года из московского «Динамо». Сумма трансфера составила €12 млн.

20-летний полузащитник провел за испанский клуб 28 матчей и отметился одной голевой передачей.