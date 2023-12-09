Захарян отметился первым результативным действием за «Реал Сосьедад»

Россиянин отметился голевой передачей на 41-й минуте гостевого матча против «Вильярреала»

Арсен Захарян (Фото: Global Look Press)

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян отличился голевой передачей в гостевом матче 16-го тура чемпионата Испании против «Вильярреала».

С передачи россиянина гол на 41-й минуте забил Мартин Субименди. Счет после результативного действия стал 2:0 в пользу «Сосьедада».

Захарян проводит свой 15-й матч за испанский клуб во всех турнирах. Этот ассист стал первым результативным действием 20-летнего российского полузащитника в составе «Реал Сосьедада».

Футболист сборной России перешел в «Реал Сосьедад» 19 августа из московского «Динамо». Сумма трансфера составила €12 млн.