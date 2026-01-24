«Серьезное испытание». Кто фаворит в бою Нурмагомедова и экс-чемпиона UFC

В воскресенье россиянин Умар Нурмагомедов поборется с экс-чемпионом UFC в наилегчайшем весе Дейвесоном Фигередо. Кого эксперты и звезды UFC называют фаворитом в предстоящем бою — в материале «РБК Спорт»

Умар Нурмагомедов (Фото: umar_nurmagomedov / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Российский боец Умар Нурмагомедов проведет бой против бразильца Дейвесона Фигередо на турнире UFC 324, который состоится 25 января в Лас-Вегасе.

Предварительный кард начнется в 1:00 (мск), основной стартует в 5:00 (мск). В главном бою вечера за вакантный титул временного чемпиона в легком весе поборются американец Джастин Гэтжи и британец Пэдди Пимблетт. В соглавном бою в легчайшем весе встретятся американец Шон О'Мэлли и китаец Сун Ядун. В предварительном карде поборются три российских спортсмена. Помимо Нурмагомедова свои поединки проведут россиянин Андрей Пуляев против камерунца Атебы Готье, а также Никита Крылов и британец Модестас Букаускас.

В какой форме Нурмагомедов

Умар Нурмагомедов (Фото: umar_nurmagomedov / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

В активе 29-летнего Нурмагомедова, троюродного брата экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, 19 побед и одно поражение в ММА.

В своем последнем поединке Нурмагомедов 25 октября победил американца Марио Баутисту на турнире UFC 321 в Абу-Даби. Бой продлился три раунда и завершился единогласным решением судей в пользу россиянина.

После того поединка он поднялся со второго на первое место в рейтинге лучших бойцов UFC в легчайшем весе. Чемпионом UFC в легчайшем дивизионе является россиянин Петр Ян.

Перед боем Нурмагомедов заявил, что не видит какой-либо опасности от Фигередо. «Конечно, он очень опытный и техничный боец. В целом неплохой боец. Но большой угрозы я в нем не вижу», — сказал боец в видео Red Corner MMA, опубликованном на странице в X.

В какой форме Фигередо

Дейвесон Фигередо (Фото: Katelyn Mulcahy / Getty Images)

На счету Фигередо в смешанных единоборствах 25 побед, пять поражений и одна ничья. В своем последнем поединке 11 октября он победил американца Монтела Джексона раздельным решением судей.

До этой победы он потерпел два поражения подряд, одно из которых от Петра Яна. Тогда россиянин после трех раундов победил единогласным решением судей. Кроме того, бразилец дважды был чемпионом UFC в наилегчайшем весе в 2020 и 2022 годах.

На пресс-конференции перед боем Фигередо заявил, что не считает неуважением, что букмекеры оценивают его шансы на победу ниже, чем у соперника. При этом он добавил, что такое отношение служит для него мотивацией. «Мне не терпится выйти в октагон, чтобы проучить букмекеров, сорвать все прогнозы. Я намерен доказать, что люди ошибаются», — приводит его слова MMA Fighting, опубликованные на видео на странице в X.

Кто является фаворитом в этом бою

Букмекеры явным фаворитом в предстоящем бою называют Нурмагомедова. На его победу дают коэффициент 1,05. На Фигередо букмекеры ставят с коэффициентом 9,04–10,15.

Хабиб Нурмагомедов, экс-чемпион UFC в легком весе, троюродный брат и тренер Умара Нурмагомедова

«Время показало, что после своего первого поражения Умар поменялся в лучшую сторону: он стал более мотивирован, более голодным, огня больше стало. Желание никуда не ушло, даже больше стало. <...> Я вижу, что в нем есть этот огонь, хотя были опасения, что он может угаснуть. А в ММА очень важно, чтобы у тебя был огонь, чтобы ты хотел, чтобы ты горел и жил этим. Время показало, что Умара это сделало только сильнее. В январе, я думаю, фанаты еще раз увидят и убедятся, что Умар — вершина этого веса на данный момент в мире», — сказал Нурмагомедов в интервью UDAR.

Хавьер Мендес, американский тренер MMA и команды Хабиба Нурмагомедова, в которой тренируется Умар Нурмагомедов

«Чего я ожидаю от боя, так это честного противостояния претендентов. Это будет очень захватывающий бой. Умар находится в отличной форме, судя по видео спаррингов, которые он присылает мне и Хабибу. У него есть преимущество почти во всем, за исключением чемпионского опыта Фигередо, который может создать проблемы, если Умар позволит ему задавать темп. Но я чувствую, что это год Умара и никто не помешает ему снова побороться за титул в этом году», — сказал Мендес «РБК Спорт».

Гор Азизян, тренер Шарабутдина Магомедова (Шара Буллет) и основатель клуба Gor MMA

«Умар выиграет досрочно. У него хорошая борьба, и если в ударке (ударной технике. — «РБК Спорт») не получится, то он сможет использовать борьбу. У Фигередо такой стиль — он медленный, и даже Нурмагомедов мог бы его сделать в ударке», — сказал Азизян в разговоре с корреспондентом «РБК Спорт».

Расул Магомедалиев, тренер, имевший опыт работы с российским бойцом Шарой Буллетом и Владимиром Минеевым

«В стойке Нурмагомедов более разносторонний, а по борьбе не все так однозначно — мне самому интересно, кто сильнее здесь. Просто есть факт, что Умар более голоден в том, чтобы дойти до титула. Думаю, подерутся до конца. Даю 60 на 40 в пользу Умара. Конечно, Фигередо может доставить проблем, он очень опасный, дважды был чемпионом UFC в наилегчайшем весе, борется хорошо и бьет нестандартно и тяжело. Для Нурмагомедова это будет очень серьезное испытание», — сказал Магомедалиев «РБК Спорт».

Эдуард Вартанян, первый в истории турнира ACA (Absolute Championship Akhmat) временный чемпион в легком весе

«Думаю, что Умар выиграет либо за счет борьбы, либо болевого. Он однозначный фаворит в поединке. Фигередо — это удобный соперник для Умара, потому что бразилец плохо борется», — сказал Вартанян «РБК Спорт».

Деметриус Джонсон, американский экс-чемпион UFC в наилегчайшем весе

«Победитель боя между Нурмагомедовым и Фигередо определится в партере. Умар точно повалит Дейвесона, и они будут выяснять сильнейшего в грэпплинге (стиль ближнего боя, где используются болевые и удушающие приемы. — «РБК Спорт»). У Фигередо черный пояс по джиу-джитсу, но я бы все равно поставил на победу Умара. Дагестанские бойцы очень редко проигрывают. А если это случается, то из-за усталости», — сказал Джонсон в подкасте JAXXON, опубликованном на YouTube-канале.

Кирилл Сидельников, российский боец ММА и бывший тяжеловес Bellator

«Умар уже себя хорошо показал и в бое с Мерабом Двалишвили. Но здесь Фигередо совершенно не подарок. Это, конечно, очень хороший боец. И для Умара это следующий шаг приблизиться к титулу. Здесь больше будет интерес у организации. Если Умар выиграет, либо дадут Петру Яну бой с ним, либо сделают реванш с О'Мэлли. Но я думаю, с О'Мэлли в медийном плане будет немножко поинтереснее. Хотя и команда Хабиба тоже всегда на слуху. Поэтому здесь очень интересно. Интересно в этой категории расположение бойцов. Есть много хороших и с кем можно подраться Петру», — сказал Сидельников «РБК Спорт».

По мнению Сидельникова, у Нурмагомедова большие шансы на победу в поединке. «Фигередо уже давно выступает, и у него есть поражение. У Умара есть все шансы, чтобы победить. Думаю, у него даже есть шанс одержать победу досрочно», — отметил он.

Сидельников считает, что в поединке будет «противостояние двух стилей борьбы». «Все мы прекрасно понимаем, что это школа Абдулманапа Нурмагомедова. Там борьба стоит на первом уровне. Хотя Фигередо тоже любитель побороться, но у Умара борьба поинтереснее», — заключил он.

Анатолий Малыхин, чемпион лиги ONE в двух весовых категориях

«У Фигередо нет шансов в бою с Нурмагомедовым. Бразильцы вон там лежать будут. Хотя на таком уровне легких поединков не бывает. Умар потратит много сил для подготовки. Да и неделя боя — это всегда тяжело, идет большая нагрузка на голову. Поединки не бывают легкими, надо к ним подготовиться, избежать травм, сидеть на диете, гонять вес, так что все это сложно. Но Умар победит уверенно», — заявил Малыхин MMA.Metaratings.

Он отметил, что победа Нурмагомедова над Фигередо способна вывести россиянина на титульный бой против Петра Яна — обладателя чемпионского пояса UFC в легчайшем весе. «Для России это будет большое противостояние», — добавил Малыхин.

Евгений Гончаров, экс-чемпион ACA в тяжелом весе

«Думаю, Умар испытает проблемы в бою с Фигередо. Бразилец всем доставляет проблемы, он был чемпионом, пусть и в категории ниже. У Фигередо большой опыт, у него хорошие навыки как в стойке, так и в партере. Можно вспомнить, какой бой он закатил с Петром Яном. А мы видели, что Петр сделал с доминирующим чемпионом в этом весе Мерабом Двалишвили. Фигередо с Яном смотрелся очень хорошо, некоторые раунды были близкими», — сказал Гончаров «Матч ТВ».

Гончаров подчеркнул, что «Фигередо — проблема» для Нурмагомедова, которому будет нелегко. При этом фаворитом боя он назвал россиянина. «Умар заберет поединок за счет своего разнообразия навыков и правильной подготовки», — добавил Гончаров.