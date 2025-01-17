Сможет ли Хабиб Нурмагомедов стать лучше отца в роли тренера

Хабиб Нурмагомедов в качестве тренера будет помогать Умару Нурмагомедову завоевать титул в наилегчайшем весе и защищать титул Исламу Махачеву в легком весе. Сможет ли он стать лучше отца в роли тренера — в материале «РБК Спорт»

Абдулманап и Хабиб Нурмагомедовы (Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press)

Путь Абдулманапа Нурмагомедова

Хабиб Нурмагомедов — лучший в истории российский боец смешанных единоборств. С ранних лет он тренировался под руководством своего отца, Абдулманапа Нурмагомедова, известного заслуженного тренера по боевым искусствам. В сентябре 2019 года Абдулманапа Нурмагомедова включили в Книгу рекордов России как воспитавшего наибольшее количество чемпионов по боевому самбо. Согласно официальным данным, он за свою тренерскую карьеру воспитал 18 чемпионов мира.

Нурмагомедов-старший стал по сути первым российским тренером, который успешно вел бойцов в самом престижном промоушене по смешанным единоборствам UFC. Под его руководством Хабиб стал непобежденным чемпионом UFC (29-0) и одной из главных легенд в истории ММА. Помимо Хабиба, он тренировал таких бойцов, как Ислам Махачев (чемпион UFC), Усман Нурмагомедов (чемпион Bellator), Забит Магомедшарипов, Умар Нурмагомедов, Тагир Уланбеков и многих других.

Путь Хабиба

В 2008 году Хабиб дебютировал в MMA, одержав победу над Вусалом Байрамовым удушающим приемом. Его доминирующий стиль и серия побед на региональных турнирах привлекли внимание UFC, с которым он подписал контракт в 2012 году. В UFC Нурмагомедов быстро поднялся в рейтинге, завоевав репутацию одного из величайших бойцов в истории спорта. Его стиль, основанный на постоянном давлении, удушающих приемах и полном контроле над соперниками, выделял его среди других бойцов.

В апреле 2018 года Хабиб Нурмагомедов стал чемпионом UFC в легком весе. В поединке против Эла Яквинту дагестанец одержал победу единогласным решением судей. Однако настоящую известность ему принес бой на турнире UFC 229 с Конором Макрегором – бывшим чемпионом в двух весовых категориях.

Тренерская деятельность Нурмагомедова

В июле 2020 года умер отец Хабиба Нурмагомедова тренер Абдулманап Нурмагомедов. В октябре после победы над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении профессиональной карьеры в MMA. Он не хотел продолжать свою бойцовскую карьеру в отсутствие своего отца.

«Это был мой последний бой. Я ни за что не приеду сюда без отца. Это был первый раз, после того что случилось с моим отцом. Когда UFC позвонили мне по поводу поединка с Джастином, я разговаривал со своей матерью в течение трех дней. Она не хотела, чтобы я дрался без отца, но я пообещал ей, что это будет мой последний бой, и если я дал слово, я должен следовать этому», — сказал Хабиб после боя.

Также Хабиб отметил, что последний бой был особенным, так как он проходил в совершенно других условиях и с другими эмоциями. «Этот бой был не похож ни на один другой. Эмоции в этом бою были совершенно другими. Все было совсем по-другому без моего отца».

Россиянин закрепил за собой статус одного из величайших бойцов в истории, который остался непобежденным с рекордным показателем — 29 побед, включая 13 в UFC, и ни одного поражения. После завершения карьеры он возглавил команду своего отца.

Кого тренирует Хабиб

Нурмагомедов тренирует бойцов из Дагестана, а также изучает тонкости тренерской деятельности у своего наставника Хавьера Мендеса. Среди учеников Хабиба можно выделить действующего чемпиона UFC Ислама Махачева, претендента на титул Умара Нурмагомедова, чемпиона Bellator Усмана Нурмагомедова и других.

В настоящее время Ислам Махачев готовится защитить свой титул в матче-реванше против Армана Царукяна в главном поединке на UFC 311. Также в соглавном бою Умар Нурмагомедов встретится с чемпионом UFC в наилегчайшем весе Мерабом Двалишвили. А в предварительных боях в наилегчайшем весе Тагир Уланбеков встретится с Клейтоном Карпентером. В этих поединках Хабиб будет секундировать троим российским бойцам.

В интервью ESPN MMA перед турниром Нурмагомедов заявил, что, когда такие бойцы, как Ислам Махачев и другие представители их поколения, завершат карьеру, он, вероятно, тоже уйдет из тренерской деятельности: «Когда эти ребята закончат, закончу и я. Надеюсь, это будет очень быстро. Я устал от всего этого».

Что думают эксперты о Нурмагомедове как о тренере

Хавьер Мендес, бывший тренер Хабиба, также работавший с Абдулманапом Нурмагомедовым

«Хабиб — отличный тренер. Для любого тренера всегда есть возможности для совершенствования, которые мы все должны использовать. Поэтому ему, как и всем нам, нужно будет вносить корректировки во многие области. Хабиб может стать величайшим тренером в истории, если он захочет продолжить свой тренерский путь», — рассказал Мендес «РБК Спорт».

По его словам, Хабиб многое перенял у своего отца в подходе к тренировкам. «В основном он ученик своего отца, и у него есть собственный опыт бойца, который он использует в качестве тренера, а также мой опыт, который он применяет вместе с другими. Однако именно опыт его отца, мой и его опыт бойца в значительной степени повлияли на то, как он сейчас тренирует», — заключил он.

Расул Магомедалиев, тренер имевший опыт работы с российским бойцом Шарой Буллетом и Владимиром Минеевым

«Он как тренер сможет реализоваться, ведь в этой сфере живет, но именно насчет тактики и психологической подготовки он до отца не сможет дойти. Потому что Абдулманап был чуть другим человеком в плане психологии. В этом есть разница», — сказал Магомедалиев «РБК Спорт».

Денис Лебедев, экс-чемпион мира по версии WBA (2012—2018) и IBF (2016)

«Хабиб по-своему хорош. Сын всегда похож на отца в 99% случаев. У него должно все получиться. Уверен, что Хабиб еще и свое что-то будет прикладывать. Поэтому при нормальном подходе, а другого как бы и быть не может, все будет нормально у него и его ребят», — заявил «РБК Спорт» Лебедев.

Григорий Дрозд, экс-чемпион мира по версии WBC (2014–2016)

«Так, как работал его отец, это классический пример настоящего тренера со старой школой и с пониманием того, каким должен быть настоящий тренер. Не знаю, может ли себе позволить Хабиб столько времени проводить в зале и так много уделять внимания спортсменам», — сказал Дрозд в разговоре с «РБК Спорт».

«Потенциал стать настоящим тренером у Хабиба, есть, и он очень высокий. Мне нравится его уравновешенность, спокойствие. Это говорит о зрелости, об опыте и о хорошей психологической стабильности, что очень важно в углу. Он очень хороший аналитик, это очевидно, а также хороший консультант», — заключил он.

Кирилл Сидельников, экс-боец Bellator и спортивный директор Ural FC

«Прежде всего, Хабиб воспитывался очень хорошим тренером. Какие-то качества по-любому перешли к нему. Какой он тренер… мы это увидим в будущем. Шансы есть, что он будет замечательным тренером в плане и наставления, и психологического, и физического состояния бойца. Он может достичь уровня своего отца. У него есть большое имя, есть и наследие, потому что человек добился многого. Думаю, команда уже хорошая, шикарная есть, в которой, возможно, будет даже два чемпиона в будущем. Поэтому все возможно», — заявил «РБК Спорт» Сидельников

Андрей Корешков, боец лиги PFL и экс-чемпион Bellator

«Если говорить о составляющих Хабиба, то он уже давным-давно ребят гоняет. И ребята показывают хороший результат. У нас есть чемпион Махачев, есть претендент на пояс — Умар. У него ребята достаточно хорошо выступают, тренируются под его руководством и показывают достойный результат», — рассказал «РБК Спорт» Корешков.