Клаудиньо попрощался с болельщиками «Зенита»
Бразильский полузащитник Клаудиньо обратился к болельщикам «Зенита» после своего ухода в катарский «Ас-Сад».
«Я здесь, чтобы, во-первых, сказать огромное спасибо всем болельщикам «Зенита». За ту любовь, которую я всегда чувствовал от вас, за то, что с первого же дня, благодаря вам, ощущал себя как дома, за постоянную поддержку на поле», — цитирует Клаудиньо телеграм-канал «Зенита».
Клаудиньо надеется, что после его ухода «Зенит» продолжит побеждать и опять станет лучшим в этом сезоне.
«Я ухожу, но мое сердце остается с вами, потому что я был очень счастлив здесь, в «Зените». И я искренне надеюсь, что однажды мы встретимся вновь. Всех обнимаю!» — заключил Клаудиньо, который 24 января пришел на тренировку «Зенита» на сборе в Дохе, чтобы попрощаться со всеми.
О переходе 27-летнего Клаудиньо в «Ас-Сад» было объявлено 22 января.
Клаудиньо выступал за «Зенит» с 2021 года, является трехкратным чемпионом России, обладателем одного Кубка и трех Суперкубков страны.
В феврале 2023 года Клаудиньо получил российское гражданство.
До перехода в «Зенит» полузащитник выступал за «Понте-Прета», «Коринтианс» и «Ред Булл Брагантино». В 2015 году в составе «Коринтианса» он стал чемпионом Бразилии, а в 2021 году в составе национальной сборной выиграл Олимпийские игры в Токио.
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