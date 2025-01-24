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Клаудиньо попрощался с болельщиками «Зенита»

Клаудиньо попрощался с болельщиками «Зенита» после перехода в «Ас-Сад»
Футболист заявил, что его сердце остается с фанатами петербургского клуба, потому что он был очень счастлив в России. Клаудиньо надеется, что «Зенит» продолжит побеждать и опять станет лучшим в нынешнем сезоне
Клаудиньо
Клаудиньо (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Бразильский полузащитник Клаудиньо обратился к болельщикам «Зенита» после своего ухода в катарский «Ас-Сад».

«Я здесь, чтобы, во-первых, сказать огромное спасибо всем болельщикам «Зенита». За ту любовь, которую я всегда чувствовал от вас, за то, что с первого же дня, благодаря вам, ощущал себя как дома, за постоянную поддержку на поле», — цитирует Клаудиньо телеграм-канал «Зенита».

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Спорт
Клаудиньо

Клаудиньо надеется, что после его ухода «Зенит» продолжит побеждать и опять станет лучшим в этом сезоне.

«Я ухожу, но мое сердце остается с вами, потому что я был очень счастлив здесь, в «Зените». И я искренне надеюсь, что однажды мы встретимся вновь. Всех обнимаю!» — заключил Клаудиньо, который 24 января пришел на тренировку «Зенита» на сборе в Дохе, чтобы попрощаться со всеми.

О переходе 27-летнего Клаудиньо в «Ас-Сад» было объявлено 22 января.

Клаудиньо выступал за «Зенит» с 2021 года, является трехкратным чемпионом России, обладателем одного Кубка и трех Суперкубков страны.

В феврале 2023 года Клаудиньо получил российское гражданство.

До перехода в «Зенит» полузащитник выступал за «Понте-Прета», «Коринтианс» и «Ред Булл Брагантино». В 2015 году в составе «Коринтианса» он стал чемпионом Бразилии, а в 2021 году в составе национальной сборной выиграл Олимпийские игры в Токио.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Зенит Клаудиньо
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