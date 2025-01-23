«Зенит» ответил на обвинения бразильского клуба во лжи из-за Клаудиньо

Президент «Палмейраса» заявила, что Клаудиньо должен был перейти в бразильский клуб, а «Зенит» даже направил по нему трансферные документы. В «Зените» сказали, что это была переписка без обязательств и необходимых подтверждений

Клаудиньо (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Обвинения бразильского «Палмейраса» в адрес «Зенита» в срыве трансфера полузащитника Клаудиньо безосновательны, заявили «РБК Спорт» в пресс-службе петербургского клуба.

«Зенит» накануне объявил, что бразилец с российским паспортом продолжит карьеру в катарском «Ас-Садде». Председатель правления клуба Александр Медведев отметил, что «Зенит» вел переговоры и с другими командами, в том числе «Палмейрасом», но предложение из Дохи было лучшим и для российской команды, и для Клаудиньо.

Президент «Палмейраса» Лейла Перейра после этого заявила, что Медведев лжет и что «Зенит» успел направить бразильской стороне трансферные документы по Клаудиньо.

«Обвинения во лжи? Мы их не признаем, поскольку они безосновательны, мы всегда открыты перед партнерами, обиду на ФК «Палмейрас» и госпожу Лейлу Перейру держать не будем», — сказали в пресс-службе петербургского клуба «РБК Спорт».

В «Зените» заявили, что в рамках переговоров предварительные договоренности были достигнуты не только с «Палмейрасом», но и с другими клубами.

«При этом окончательное решение о переходе всегда принимает игрок. Очевидно что, катарская сторона предложила лучшие условия как для клуба, так и для самого футболиста, и главное — он сам принял такое решение. Да, между клубами шла стандартная деловая переписка, не подразумевающая юридических обязательств. Более того, «Палмейрас» прислал нам ряд вопросов, изменений и замечаний, на которые мы не давали подтверждений», — сказали в «Зените».

Клаудиньо выступал за «Зенит» с 2021 года и стал с командой трехкратным чемпионом России.