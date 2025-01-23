«Зенит» ответил на обвинения бразильского клуба во лжи из-за Клаудиньо
Обвинения бразильского «Палмейраса» в адрес «Зенита» в срыве трансфера полузащитника Клаудиньо безосновательны, заявили «РБК Спорт» в пресс-службе петербургского клуба.
«Зенит» накануне объявил, что бразилец с российским паспортом продолжит карьеру в катарском «Ас-Садде». Председатель правления клуба Александр Медведев отметил, что «Зенит» вел переговоры и с другими командами, в том числе «Палмейрасом», но предложение из Дохи было лучшим и для российской команды, и для Клаудиньо.
Президент «Палмейраса» Лейла Перейра после этого заявила, что Медведев лжет и что «Зенит» успел направить бразильской стороне трансферные документы по Клаудиньо.
«Обвинения во лжи? Мы их не признаем, поскольку они безосновательны, мы всегда открыты перед партнерами, обиду на ФК «Палмейрас» и госпожу Лейлу Перейру держать не будем», — сказали в пресс-службе петербургского клуба «РБК Спорт».
В «Зените» заявили, что в рамках переговоров предварительные договоренности были достигнуты не только с «Палмейрасом», но и с другими клубами.
«При этом окончательное решение о переходе всегда принимает игрок. Очевидно что, катарская сторона предложила лучшие условия как для клуба, так и для самого футболиста, и главное — он сам принял такое решение. Да, между клубами шла стандартная деловая переписка, не подразумевающая юридических обязательств. Более того, «Палмейрас» прислал нам ряд вопросов, изменений и замечаний, на которые мы не давали подтверждений», — сказали в «Зените».
Клаудиньо выступал за «Зенит» с 2021 года и стал с командой трехкратным чемпионом России.
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