Клаудиньо перешел из «Зенита» в катарский клуб
Полузащитник Клаудиньо продолжит карьеру в катарском «Ас-Садде», сообщила пресс-служба «Зенита».
Предложение катарцев было лучшим как для «Зенита», так и для самого игрока, который принял решение присоединиться к команде из Дохи, заявил ESPN председатель правления петербургского клуба Александр Медведев.
Медведев отметил, что «Зенит» также обсуждал трансфер игрока с российским паспортом с двумя бразильскими клубами, в том числе «Палмейрасом».
«Ас-Садд» занимает третье место в чемпионате Катара.
Клаудиньо 27 лет, в «Зенит» он перешел в 2021 году, в феврале 2023-го получил российское гражданство. Является трехкратным чемпионом России, обладателем одного Кубка и трех Суперкубков страны.
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