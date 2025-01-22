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Клаудиньо перешел из «Зенита» в катарский клуб

«Зенит»: Клаудиньо продолжит карьеру в катарском «Ас-Садде»
Александр Медведев сообщил, что «Зенит» вел переговоры с двумя бразильскими клубами и катарским «Ас-Саддом», но предложение последнего устроило и Клаудиньо, и петербуржцев
Клаудиньо
Клаудиньо (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Полузащитник Клаудиньо продолжит карьеру в катарском «Ас-Садде», сообщила пресс-служба «Зенита».

Предложение катарцев было лучшим как для «Зенита», так и для самого игрока, который принял решение присоединиться к команде из Дохи, заявил ESPN председатель правления петербургского клуба Александр Медведев.

Медведев отметил, что «Зенит» также обсуждал трансфер игрока с российским паспортом с двумя бразильскими клубами, в том числе «Палмейрасом».

«Ас-Садд» занимает третье место в чемпионате Катара.

Клаудиньо 27 лет, в «Зенит» он перешел в 2021 году, в феврале 2023-го получил российское гражданство. Является трехкратным чемпионом России, обладателем одного Кубка и трех Суперкубков страны.

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Анна Сатдинова
Футбол ФК Зенит Александр Медведев
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