Клаудиньо перешел из «Зенита» в катарский клуб

Александр Медведев сообщил, что «Зенит» вел переговоры с двумя бразильскими клубами и катарским «Ас-Саддом», но предложение последнего устроило и Клаудиньо, и петербуржцев

Клаудиньо (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Полузащитник Клаудиньо продолжит карьеру в катарском «Ас-Садде», сообщила пресс-служба «Зенита».

Предложение катарцев было лучшим как для «Зенита», так и для самого игрока, который принял решение присоединиться к команде из Дохи, заявил ESPN председатель правления петербургского клуба Александр Медведев.

Медведев отметил, что «Зенит» также обсуждал трансфер игрока с российским паспортом с двумя бразильскими клубами, в том числе «Палмейрасом».

«Ас-Садд» занимает третье место в чемпионате Катара.

Клаудиньо 27 лет, в «Зенит» он перешел в 2021 году, в феврале 2023-го получил российское гражданство. Является трехкратным чемпионом России, обладателем одного Кубка и трех Суперкубков страны.