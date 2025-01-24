Нагельсман продлил контракт со сборной Германии до Евро-2028

Бывший тренер «Баварии» возглавляет национальную команду с сентября 2023 года

Юлиан Нагельсман (Фото: Alex Grimm / Getty Images)

Немецкий футбольный союз (DFB) продлил контракт с главным тренером национальной команды Юлианом Нагельсманом до чемпионата Европы 2028 года. Об этом сообщается на сайте DFB.

Предыдущее соглашение 37-летнего тренера действовало до чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

«Продление контракта — очень важный сигнал, особенно в преддверии 125-летия DFB. Это показывает, что мы не останавливаемся на достигнутом, а работаем над достижением новых успехов. Должность тренера сборной имеет в этом отношении центральное значение. Нагельсман идеально справляется с этой ролью благодаря своему спортивному опыту, а также тонкому чувству команды и болельщиков», — сказал президент DFB Бернд Нойендорф.

Нагельсман возглавил сборную Германии в сентябре 2023 года, сменив Ханса-Дитера Флика, который был уволен после сенсационного разгромного поражения в товарищеском матче с Японией (1:4).

На домашнем Евро-2024 сборная Германии дошла до 1/4 финала, где уступила будущему чемпиону — Испании в дополнительное время.

Нагельсман в марте 2023 года был уволен с поста главного тренера «Баварии», с которой выиграл чемпионат (2022) и дважды — Суперкубок Германии (2021, 2022). Он также тренировал «Хоффенхайм» и «Лейпциг».