 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Нагельсман продлил контракт со сборной Германии до Евро-2028

Бывший тренер «Баварии» возглавляет национальную команду с сентября 2023 года
Юлиан Нагельсман
Юлиан Нагельсман (Фото: Alex Grimm / Getty Images)

Немецкий футбольный союз (DFB) продлил контракт с главным тренером национальной команды Юлианом Нагельсманом до чемпионата Европы 2028 года. Об этом сообщается на сайте DFB.

Предыдущее соглашение 37-летнего тренера действовало до чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

«Продление контракта — очень важный сигнал, особенно в преддверии 125-летия DFB. Это показывает, что мы не останавливаемся на достигнутом, а работаем над достижением новых успехов. Должность тренера сборной имеет в этом отношении центральное значение. Нагельсман идеально справляется с этой ролью благодаря своему спортивному опыту, а также тонкому чувству команды и болельщиков», — сказал президент DFB Бернд Нойендорф.

Нагельсман возглавил сборную Германии в сентябре 2023 года, сменив Ханса-Дитера Флика, который был уволен после сенсационного разгромного поражения в товарищеском матче с Японией (1:4).

На домашнем Евро-2024 сборная Германии дошла до 1/4 финала, где уступила будущему чемпиону — Испании в дополнительное время.

Нагельсман в марте 2023 года был уволен с поста главного тренера «Баварии», с которой выиграл чемпионат (2022) и дважды — Суперкубок Германии (2021, 2022). Он также тренировал «Хоффенхайм» и «Лейпциг».

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Трамп приказал рассекретить документы об убийстве Кеннеди

Астана заявила об отличии расшифровки переговоров рейса AZAL от оригинала

Экс-депутата Госдумы приговорили к 18 годам за тройное убийство

Банки предложили создать роуминг при приеме QR-платежей

Ferrari Дональда Трампа выставили на аукцион

Патрики: кто создавал модный гастрокластер и какое у него будущее

Каких иномарок больше всего на дорогах России

Сбербанк дал прогноз о количестве IPO в России в 2025 году

Эксперты выявили ценовой парадокс арендуемого студентами жилья в Москве

Джокович допустил, что сыграл свой последний Australian Open

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол сборная Германии по футболу Юлиан Нагельсман
Материалы по теме
Дешам объявил об уходе с поста тренера сборной Франции после ЧМ-2026
Спорт
ЧМ-2026 по футболу в России покажет «Матч ТВ»
Спорт
Состоялась жеребьевка отбора на ЧМ-2026 в зоне УЕФА
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 103,66 (+0,42) Инвестиции, 23 янв, 18:02 Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 99,1 (+0,82) Инвестиции, 23 янв, 18:02
Украина сообщила о возвращении тел 757 погибших военных⁠Политика, 15:05
Рябков не увидел предпосылок для мира на Украине через 100 днейПолитика, 14:57
Вратарь «Пермских медведей» погиб в зоне военной операцииСпорт, 14:55
В России запустили первый климатический проект по улавливанию СО2Тренды, 14:54
Осужденным украинским чиновникам разрешили служить в отдельных частях ВСУПолитика, 14:54
«Дом.РФ» дал прогноз по ценам на жилье в России до 2027 годаНедвижимость, 14:52
Медведев раскрыл число заключивших контракт в 2024 году⁠Политика, 14:48
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
От простых техник до сложных систем управления
Подробнее об интенсиве
Глава ФШР связал решение FIDE по россиянам с Трампом и двумя гендерамиСпорт, 14:44
Как сговор на торгах приводит к уголовному преследованиюPro, 14:41
ФАС выявила сговор на торгах по поставкам лекарств в 62 регионаОбщество, 14:39
Синнер второй год подряд вышел в финал Australian OpenСпорт, 14:30
Как узнать, кто же написал текст: человек или бездушная машинаРБК и Yandex Cloud, 14:30
В МИДе потребовали «железобетонных гарантий» отказа НАТО от УкраиныПолитика, 14:22
Маск сообщил о планах протестировать подключение мобильных к StarlinkТехнологии и медиа, 14:19