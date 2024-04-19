Нагельсман продлил контракт со сборной Германии по футболу
Немецкий футбольный союз (DFB) продлил контракт с главным тренером национальной команды Юлианом Нагельсманом. Об этом сообщается на сайте DFB.
Изначально контракт 36-летнего специалиста действовал до конца домашнего чемпионата Европы, новое соглашение подписано до чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
Нагельсман возглавил сборную Германии в сентябре 2023 года, сменив Ханса-Дитера Флика, который был уволен после сенсационного разгромного поражения в товарищеском матче с Японией (1:4).
Нагельсман в марте 2023 года был уволен с поста главного тренера «Баварии», с которой выиграл чемпионат (2022) и дважды Суперкубок Германии (2021, 2022). Также он тренировал «Хоффенхайм» и «Лейпциг».
Финальная часть Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в Берлине, Кельне, Франкфурте-на-Майне, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене, Штутгарте и Дортмунде.
Сборная Германии на групповом этапе сыграет с Шотландией, Венгрией и Швейцарией.
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