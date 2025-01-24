Зверев заступился за Джоковича после его снятия с Australian Open
Немецкий теннисист Александр Зверев попросил зрителей проявить уважение к сербу Новаку Джоковичу, который снялся с полуфинального матча Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема».
37-летний серб из-за травмы бедра отказался от продолжения борьбы в матче против Зверева после поражения в первом сете. Некоторые зрители освистали Джоковича.
«Пожалуйста, ребята, не освистывайте игрока, когда он снимается из-за травмы. Я знаю, что все заплатили за билеты, но Новак отдал всю свою жизнь спорту за последние 20 лет», — сказал Зверев в послематчевом интервью на корте.
В прошлом сезоне Джокович дошел на Australian Open до полуфинала, где уступил итальянцу Яннику Синнеру. Всего в Австралии он побеждал десять раз (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2023).
Зверев впервые в карьере вышел в финал Australian Open. В решающем поединке его соперником будет Синнер или американец Бен Шелтон.
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