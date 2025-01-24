Джокович допустил, что сыграл свой последний Australian Open
Сербский теннисист Новак Джокович на пресс-конференции после матча с немцем Александром Зверевым допустил, что больше в своей карьере не сыграет на Australian Open.
37-летний Джокович, десятикратный победитель Australian Open, снялся с матча против Зверева после первого сета из-за травмы бедра.
«Не знаю. Но есть такой шанс, — ответил Джокович на вопрос, последний ли это для него Australian Open. — Кто знает? Нужно посмотреть, как пройдет этот сезон».
Серб рассказал о своей травме. «Похоже, что это разрыв мышцы. Два года назад я справлялся с таким лучше. На корте тогда это меня не так сильно беспокоило. В этот раз все было не так», — отметил теннисист.
Джокович добавил, что он продолжит стремиться к победам на турнирах «Большого шлема». «Я продолжу. Пока я чувствую, что готов со всем этим мириться, то я буду играть», — заключил серб.
Australian Open завершится 26 января. Общий призовой фонд турнира составляет более $60 млн.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Российского актера впервые после распада СССР номинировали на «Оскар»
В прокат выйдет отреставрированный фильм «Москва слезам не верит»
Депутата Госдумы приговорили к 18 годам за тройное убийство
Ferrari Дональда Трампа выставили на аукцион
ЦБ объяснил, почему инфляция за год разогналась выше прогноза
Сколько россияне тратили в 2024 году
Каких иномарок больше всего на дорогах России
Сбербанк дал прогноз о количестве IPO в России в 2025 году
Во Франции число банкротств виноделен выросло в полтора раза
Белорусская теннисистка в третий раз подряд вышла в финал Australian Open
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов