Джокович допустил, что сыграл свой последний Australian Open

37-летний серб из-за травмы отказался от продолжения борьбы в полуфинальном матче против Александра Зверева после поражения в первом сете

Новак Джокович (Фото: Quinn Rooney / Getty Images)

Сербский теннисист Новак Джокович на пресс-конференции после матча с немцем Александром Зверевым допустил, что больше в своей карьере не сыграет на Australian Open.

37-летний Джокович, десятикратный победитель Australian Open, снялся с матча против Зверева после первого сета из-за травмы бедра.

«Не знаю. Но есть такой шанс, — ответил Джокович на вопрос, последний ли это для него Australian Open. — Кто знает? Нужно посмотреть, как пройдет этот сезон».

Серб рассказал о своей травме. «Похоже, что это разрыв мышцы. Два года назад я справлялся с таким лучше. На корте тогда это меня не так сильно беспокоило. В этот раз все было не так», — отметил теннисист.

Джокович добавил, что он продолжит стремиться к победам на турнирах «Большого шлема». «Я продолжу. Пока я чувствую, что готов со всем этим мириться, то я буду играть», — заключил серб.

Australian Open завершится 26 января. Общий призовой фонд турнира составляет более $60 млн.