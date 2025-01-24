Джокович снялся с полуфинала Australian Open

Джокович снялся с полуфинала со Зверевым на Australian Open

Серб снялся с турнира «Большого шлема» во время полуфинала с представителем Германии Александром Зверевым

Новак Джокович (Фото: Global Look Press)

Сербский теннисист Новак Джокович отказался от продолжения борьбы в Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open), который проходит в Мельбурне.

Джокович, седьмая ракетка мира, снялся с турнира во время полуфинала с представителем Германии Александром Зверевым после проигранного первого сета — 6:7 (5).

В финале Зверев встретится с победителем матча между первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером и американцем Беном Шелтоном, занимающим 20-е место в рейтинге ATP.

В прошлом сезоне 37-летний Джокович дошел на Australian Open до полуфинала, где уступил итальянцу Яннику Синнеру. Всего в Австралии он побеждал десять раз (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2023).

Australian Open — первый в сезоне турнир «Большого шлема», который проходит с 12 по 26 января в Мельбурне на харде. Призовой фонд турнира составляет $59,8 млн. У женщин действующей победительницей является белоруска Арина Соболенко (1), а среди мужчин — итальянец Янник Синнер.