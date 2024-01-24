 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Пятерых хоккеистов сборной Канады обвинили в изнасиловании после МЧМ-2018

The Globe and Mail: игрокам сборной Канады предъявят обвинения в изнасиловании
Полиция считает, что пять хоккеистов, выступавших за молодежную сборную Канады в 2018-м, участвовали в групповом изнасиловании женщины, которой федерация хоккея ранее уже заплатила несколько миллионов. Их имена не называются
Фото: Maximilian Koch / Imago / Global Look Press
Фото: Maximilian Koch / Imago / Global Look Press

Пятеро канадских хоккеистов, выступавших за молодежную сборную на чемпионате мира 2018 года, должны явиться в полицию Лондона (Онтарио), где им предъявят обвинения в сексуальном насилии. Об этом пишет The Globe and Mail со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

По версии полиции, игроки изнасиловали женщину в номере отеля в июне 2018 года, сразу после чествования сборной за победу на молодежном чемпионате мира.

Первоначальное расследование полиции было закрыто без предъявления обвинений в феврале 2019 года. В апреле 2022 года неназванная женщина подала иск против Федерации хоккея Канады (Hockey Canada), юниорской Канадской хоккейной лиги (CHL) и восьми игроков, требуя от них $3,55 млн в качестве компенсации.

Прокурор запросил для лидера «Спартака» 9 лет за контрабанду наркотиков
Спорт
Квинси Промес

Она утверждала, что отправилась в номер с одним из игроков и у них был секс по обоюдному согласию, однако потом в комнату вошли еще семь хоккеистов, которые запугивали ее и не давали ей уйти, подвергнув сексуальному насилию.

Информация о том, что Hockey Canada урегулировала иск, привела к скандалу и парламентским слушаниям по поводу работы федерации.

Hockey Canada признала, что заплатила $8,9 млн c 1989 по 2021 год по 21 иску о сексуальном насилии против игроков.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Из-за секс-скандала Hockey Canada лишилась многих спонсоров, в том числе NIke, Imperial Oil, Chevrolet Canada и Tim Hortons.

В июле 2022 года стало известно, что во время молодежного чемпионата мира 2003-го канадские хоккеисты могли быть замешаны еще в одном групповом сексуальном насилии.

 Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Медиа

Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики

СберПро Медиа Цифровое развитие

Цифровая трансформация:  от осознания  до внедрения

СберПро Медиа Финансы

Разные грани золота для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Новые рынки, рост  e-commerce  и цифровая трансформация: тренды бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Навигатор лидера:  как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать

СберПро Медиа Интересное

Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы

СберПро Медиа Интересное

Популярные технологии 2023 года  в практике российского бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»

СберПро Медиа Интересное

UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ

СберПро Медиа Подкаст

Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Хоккей сборная Канады
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 25 января
EUR ЦБ: 96,17 (+0,34) Инвестиции, 16:50 Курс доллара на 25 января
USD ЦБ: 88,28 (+0,36) Инвестиции, 16:50
Ozon и Wildberries признали коллективными монополистами. Что это значит Технологии и медиа, 21:34
Оренбургские летчики погибли в результате крушения Ил-76 Политика, 21:27
Bloomberg назвал «практически мертвой» нацвалюту Зимбабве Экономика, 21:16
Умная планировка: что это такое и почему актуально для любой квартиры РБК и ПИК, 21:11
Комитет сената США поддержал законопроект о передаче активов России Киеву Политика, 21:10
В Нидерландах назвали дату приговора Промесу за контрабанду наркотиков Спорт, 21:04
АP сообщило об успехах Кипра «в отказе от российских денег» Политика, 21:04
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Капитализация Microsoft впервые достигла $3 трлн Инвестиции, 21:04
Лучший игрок РПЛ сезона 2021/22 вернулся в Эквадор Спорт, 20:35
Где упал сбитый в Белгородской области Ил-76. Карта Политика, 20:32
Пятерых хоккеистов сборной Канады обвинили в изнасиловании после МЧМ-2018 Спорт, 20:21
Делегация Азербайджана приостановила работу в ПАСЕ Политика, 20:18
Росстат зафиксировал падение цен на яйца вторую неделю подряд Экономика, 20:14
Роман Сорокина отправят на экспертизу после жалоб на пропаганду ЛГБТ Политика, 20:07