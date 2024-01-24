Пятерых хоккеистов сборной Канады обвинили в изнасиловании после МЧМ-2018
Пятеро канадских хоккеистов, выступавших за молодежную сборную на чемпионате мира 2018 года, должны явиться в полицию Лондона (Онтарио), где им предъявят обвинения в сексуальном насилии. Об этом пишет The Globe and Mail со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.
По версии полиции, игроки изнасиловали женщину в номере отеля в июне 2018 года, сразу после чествования сборной за победу на молодежном чемпионате мира.
Первоначальное расследование полиции было закрыто без предъявления обвинений в феврале 2019 года. В апреле 2022 года неназванная женщина подала иск против Федерации хоккея Канады (Hockey Canada), юниорской Канадской хоккейной лиги (CHL) и восьми игроков, требуя от них $3,55 млн в качестве компенсации.
Она утверждала, что отправилась в номер с одним из игроков и у них был секс по обоюдному согласию, однако потом в комнату вошли еще семь хоккеистов, которые запугивали ее и не давали ей уйти, подвергнув сексуальному насилию.
Информация о том, что Hockey Canada урегулировала иск, привела к скандалу и парламентским слушаниям по поводу работы федерации.
Hockey Canada признала, что заплатила $8,9 млн c 1989 по 2021 год по 21 иску о сексуальном насилии против игроков.
Из-за секс-скандала Hockey Canada лишилась многих спонсоров, в том числе NIke, Imperial Oil, Chevrolet Canada и Tim Hortons.
В июле 2022 года стало известно, что во время молодежного чемпионата мира 2003-го канадские хоккеисты могли быть замешаны еще в одном групповом сексуальном насилии.
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