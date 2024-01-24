Зверев сыграет с Медведевым в полуфинале Australian Open
Немецкий теннисист Александр Зверев стал соперником Даниила Медведева по полуфиналу Australian Open — первого в сезоне турнира «Большого шлема», который проходит в Мельбурне.
В четвертьфинале Зверев, шестая ракетка мира, победил испанца Карлоса Алькараса (2) со счетом 6:1, 6:3, 6:7 (2:7), 6:4. Матч продолжался чуть больше трех часов.
Зверев впервые победил соперника из топ-10 на Australian Open. Алькарас также был первым игроком из первой десятки, которого немецкий теннисист победил на турнирах «Большого шлема» (в мае 2022-го на «Ролан Гаррос»).
Зверев повторил свой лучший результат на турнире — в 2020 году он также доходил до полуфинала, где уступил австрийцу Доминику Тиму.
Медведев выиграл у Зверева 11 встреч из 18, но они ни разу не встречались на турнирах «Большого шлема»
В другом полуфинале сыграют серб Новак Джокович (1) и итальянец Янник Синнер (4).
Алькарас выступал на Australian Open в третий раз. В прошлом году он пропустил турнир из-за полученной на тренировке травмы. На счету испанца победа на US Open в 2022-м и Уимблдоне в 2023-м.
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